La Guardia Civil localiza en el mar el cadáver de una persona en la zona donde se buscaba al parapentista desaparecido en el Puerto de la Cruz

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de una persona a primera hora de este viernes en la costa de Puerto de la Cruz, en Tenerife. Por el momento se desconoce la identidad del cuerpo hallado en la zona de los prismas. Durante los últimos días se ha estado buscando a lo largo de toda la costa del municipio a un parapentista que había caído al mar.

Según Leopoldo Afonso, alcalde del Puerto de la Cruz, todos los indicios apuntan a que se trata del paracaidista extranjero que cayó al mar tras despegar desde Izaña.

Dos días de búsqueda

El alcalde asegura que han sido unos días extremadamente duros, con un dispositivo bastante amplio conformado por efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Salvamento Marítimo y Bomberos de Tenerife, entre otros órganos de seguridad.

Incumplimiento de las medidas de seguridad

El Puerto de la Cruz ha tenido un invierno duro con estos incidentes, por ello, Leopoldo Afonso ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para la concienciación y el respeto a las medidas establecidas y no acercarse a las costas cuando hay alertas por fenómenos costeros.



Desde el Ayuntamiento y el puerto se han tomado medidas como el cierre de las costas, pero aún así se han encontrado con imprudencias como saltar el precintado de seguridad, terminando algunos casos en graves accidentes.