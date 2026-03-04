La subestación permitirá reforzar la conexión eléctrica de La Gomera con Tenerife y aumentar la integración de energías renovables

Endesa ha finalizado en once meses la construcción de la subestación El Palmar, situada en San Sebastián de La Gomera, reduciendo los plazos habituales de ejecución.

La actuación, con una inversión cercana a los ocho millones de euros, permitirá dar suministro a más de 15.000 habitantes y entrará en funcionamiento a finales de marzo.

La instalación está conectada a una subestación de Red Eléctrica, enlazada a su vez mediante un doble circuito submarino de 66 kilovoltios con Tenerife.

Endesa culmina la subestación El Palmar en La Gomera. Endensa

Respaldo en caso de incidencias

Esta interconexión posibilita el intercambio de energía entre ambas islas y garantiza respaldo en caso de incidencias en cualquiera de los dos sistemas.

Con dos transformadores de 40 MVA, la nueva infraestructura incrementa la capacidad de evacuación de energía procedente de fuentes renovables instaladas en La Gomera y aporta mayor robustez al sistema eléctrico insular.

Durante su presentación oficial, las autoridades destacaron su carácter estratégico para avanzar en sostenibilidad y seguridad energética en el Archipiélago.