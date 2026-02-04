Enero arrojó temperaturas inferiores a la media y precipitaciones muy abundantes en el archipiélago, que convirtieron al mes en pluviométricamente húmedo, el 15º más húmedo desde 1961

Lluvia en Telde, Gran Canaria. Imagen Antonio Rico

El pasado mes de enero dejó en Canarias un balance climático marcado por temperaturas inferiores a la media y precipitaciones muy abundantes. La temperatura media del archipiélago se situó en 14,5 ºC, lo que supone una anomalía de -0,3 ºC respecto al periodo de referencia, otorgando al mes un carácter frío. Este enero se posiciona además como el 29º más frío desde 1961.

En cuanto a las lluvias, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el comportamiento fue especialmente destacado. La precipitación media acumulada alcanzó los 67,2 milímetros, lo que representa el 186 % del valor esperado según la serie climática 1991-2020. Estos registros convierten al mes en pluviométricamente húmedo, siendo el 15º enero más húmedo desde 1961.

Comportamiento térmico irregular

Aunque el balance global de temperaturas fue frío, el análisis detallado revela contrastes significativos. Las temperaturas mínimas presentaron una anomalía cálida de +0,2 ºC, lo que confiere a las mínimas un carácter cálido durante el mes. En cambio, las temperaturas máximas mostraron una evolución más variable, con episodios tanto por encima como por debajo de los valores normales.

Entre los días 1 y 4, las máximas apenas experimentaron ascensos, mientras que las mínimas alcanzaron anomalías cercanas a +1,0 ºC, especialmente entre los días 2 y 4. Destaca también el incremento de las mínimas entre los días 22 y 23, así como en el tramo final del mes, del 27 al 31.

Las anomalías frías más acusadas se localizaron en el oeste de Gran Canaria, La Palma y el centro-nordeste de Tenerife, con la excepción del macizo de Anaga.

Gráfico Aemet Canarias

Influencia de borrascas, frentes y el anticiclón atlántico

Según la Aemet, el mes comenzó con temperaturas ligeramente superiores a la media debido a un flujo del oeste asociado a la aproximación de la borrasca Francis. Tras el paso de su frente frío, a partir del día 5, el viento roló a noroeste, provocando un descenso térmico acusado.

Posteriormente, el desplazamiento del anticiclón atlántico, situado al este de Madeira, estableció un flujo de nordeste con componente este, que secó la atmósfera entre los días 8 y 10. Entre los días 11 y 12 regresaron los alisios, con mayor humedad y un nuevo descenso térmico, que se intensificó el día 13 con la llegada de un frente en frontólisis.

Entre los días 16 y 21, la llegada de un parámetro frontal térmico, acompañado de aire más frío y húmedo, prolongó las bajas temperaturas. Tras un breve ascenso el día 22, nuevos flujos de norte y frentes debilitados provocaron descensos adicionales hasta que, a partir del día 28, se instaló un anticiclón de bloqueo al oeste del archipiélago, favoreciendo un ascenso térmico hasta final de mes.

Lluvias persistentes y bien repartidas

Enero estuvo marcado por varios episodios de precipitaciones. El más relevante se produjo entre los días 1 y 7, con el paso del frente asociado a la borrasca Francis y la posterior inestabilidad postfrontal, que dejó las lluvias más intensas del mes y episodios de viento fuerte en todas las islas.

El día 13, una vaguada con frente en superficie volvió a dejar lluvias generalizadas. Posteriormente, entre los días 16 y 19, la combinación de una extensa vaguada, flujo de norte y aire frío y húmedo favoreció precipitaciones generalizadas, especialmente tras la reactivación del frente el día 18. Solo quedaron al margen el sur y sureste de Tenerife y el suroeste de Gran Canaria.

Otros episodios destacables fueron el paso del frente asociado a la borrasca Ingrid el día 23, y nuevos frentes en frontólisis los días 27 y 28.

Gráfico Aemet Canarias

Zonas más afectadas por las lluvias

Por distribución territorial, las áreas más húmedas se localizaron en más de la mitad nordeste de Tenerife, el noroeste de La Palma y, de forma muy destacada, la práctica totalidad de Fuerteventura, donde el noroeste de la isla registró condiciones extremadamente húmedas.

En conjunto, la persistencia de flujos de norte, la presencia de aire frío y la sucesión de frentes debilitados explican que enero haya sido un mes frío y notablemente lluvioso en Canarias.