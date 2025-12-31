La Red Sísmica Canaria del Involcan ha registrado un nuevo ‘enjambre sísmico’ en la isla de Tenerife ocurrido entre las 22.30 horas del 29 de diciembre de 2025 y las 01.14 horas del 30 de diciembre

Durante este periodo se detectaron un total de 14 eventos sísmicos. 11 pudieron ser localizados, con una magnitud máxima de 1 en la escala de Richter.

Los sismos se concentraron en el sector suroeste de la caldera de Las Cañadas, a profundidades comprendidas mayoritariamente entre los 8 y 16 kilómetros.

El análisis espectral de las señales revela un predominio de bajas frecuencias, un comportamiento similar al observado en enjambres sísmicos registrados en meses y años anteriores, incluido el ocurrido el pasado 7 de noviembre de 2025, resalta Involcan a través de las redes sociales.

No obstante, precisa que este episodio no supone cambios en la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo, la cual continúa siendo baja.

Semana de actividad sísmica en Canarias

Ha sido una semana de intensa actividad sísmica sobre todo en el volcán de Enmedio y en las proximidades de El Hierro. Entre el sábado y el lunes, se contabilizaron 22 seísmos por el IGN. El de mayor magnitud 2,6 se registró el domingo 28.

El IGN registró también hasta seis seísmos en el suroeste de la isla de El Hierro. El tem temblor de mayor magnitud de 3,8 fue localizado a 36 kilómetros de profundidad.

En La Palma se registraron en la noche del sábado dos seísmos en la zona de Mazo y Fuencaliente.