Día histórico en La Gomera con la inauguración del cable submarino más profundo del mundo que unirá los sistemas eléctricos de ambas islas y cuyo objetivo es de dotar de mayor estabilidad al sistema eléctrico de la isla

Trabajos en la costa en la instalación del cable submarino entre Tenerife y La Gomera. Imagen Red Eléctrica de España

Día histórico para la isla de La Gomera ya que este jueves entrará en funcionamiento el cable submarino más profundo del mundo que conectará a partir de ahora los sistemas eléctricos de Tenerife con la isla colombina.

Esta interconexión se espera que dé una solución para que no se produzcan más apagones y que una isla pueda apoyar a la otra en caso de incidencias.

A las 11:00 horas de la mañana será el acto oficial el que estarán presentes, entre otras personalidades, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo; y la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor.

Subestación de El Palmar y subestación de Chío

La conexión se realizará con la instalación de la subestación de El Palmar, en el barranco de la Concepción, en San Sebastián de La Gomera. Una subestación que es el punto de amarre e interconexión del cable que unirá la isla de Tenerife con la Gomera, desde aquí y la subestación de Chío en el sur de Tenerife.

Una obra de estas características que es la segunda con la que cuenta el archipiélago, la primera une Lanzarote con Fuerteventura. Además, es una obra que aportará estabilidad al sistema eléctrico principalmente de La Gomera y que permitirá también transportar el excedente de la energía de los aerogeneradores que se generan en la isla colombina.

Una infraestructura que también cuenta con transporte de fibra óptica. La obra dio comienzo en 2023 cuenta con 42 kilómetros, 36 de ellos bajo el mar. Una obra con gran complejidad por las profundidades en las que se ha desarrollado.

Complejidad de la infraestructura

Por su longitud y complejidad técnica, la llegada del cable a tierra en ambas islas ha supuesto un reto tecnológico y ambiental, para asegurar la protección de la biodiversidad de las aguas, dada la naturaleza singular de los suelos volcánicos, muy heterogéneos. Para ello, se ha recurrido a la técnica de perforación dirigida, que introduce el cable en el mar a través de un micro túnel con salida a cientos de metros de la costa, anulando cualquier afección a las comunidades biológicas del tramo de perforación de la costa.

Por su parte, el trazado terrestre de la interconexión ha sido diseñado con el fin de minimizar el impacto paisajístico y de asegurar la máxima protección de la vegetación y de la fauna en las zonas por las que transcurre su recorrido, buscando soluciones técnicas respetuosas con el entorno.