El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone a la venta las entradas para ver la llegada de los Reyes Magos al Heliodoro Rodríguez López el 5 de enero

Desde primera hora largas colas para poder conseguir una entrada para ver la llegada de los Reyes Magos al Heliodoro Rodríguez López. Un acto tradicional en el que sus majestades llegan en helicóptero a la capital tinerfeña.

El 5 de enero está prevista la llegada al Heliodoro Rodríguez López de los Reyes Magos / Archivo

Hora a la que se ponen a la venta

Las entradas se pondrán a la venta a través de la web tickety.es a partir de las nueve de la mañana. Además se pondrán a la venta entradas de forma física en el pabellón de Deportes Quico Cabrera a partir de la misma hora. De forma física se han reservado 2.000 entradas y son muchos los que aguardan desde hace hora su turno para conseguir una localidad.

Precio de las entradas

Por dos euros se puede conseguir una entrada para el espectáculo de bienvenida de a los Reyes Magos de Oriente.

Solo podrán comprar un máximo de seis entradas por persona. En total entre el punto de venta físico y las entradas online se pondrán a la venta más de 18.000 localidades.

Además, es importante conocer que en el punto de venta físico solo se podrá comprar con tarjeta y no se admite el pago de dinero en efectivo.

El precio de las entradas tiene un valor solidario, el importe recaudado lo donará el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la infancia.