El magacín de fin de semana de Televisión Canaria, capitaneado por Jose Toledo, estrena este sábado, a las 13:50 horas, su segunda temporada

Las tardes del fin de semana en Televisión Canaria vuelven a abrir una ventana a la actualidad, la cultura y los temas sociales con la segunda temporada de ‘Entre Nosotras‘. El programa, producido por VIDERE TV, estará de nuevo capitaneado por Jose Toledo, acompañada por las comunicadoras Jéssica Déniz y Ana Trabadelo.

En esta nueva edición, las presentadoras saldrán de plató para entrevistar en un entorno personal e íntimo a algunos de los artistas más importantes que visitan Canarias. A ellas se suman los periodistas Ibán Padrón y Carlos Ventura, que completan un equipo dispuesto a consolidar el espacio como referente de actualidad y entretenimiento en Canarias.

Cada fin de semana, el programa seguirá muy de cerca los eventos más destacados, las romerías, ferias, mercados y espectáculos, sin perder de vista la última hora de la actualidad informativa. Una apuesta por los contenidos canarios, cercanos y en riguroso directo.

Temas que preocupan a la ciudadanía

Al igual que en la temporada anterior, ‘Entre nosotras’ seguirá dando gran protagonismo a las historias personales, con entrevistas, sorpresas, reencuentros y homenajes, tratados siempre desde la sensibilidad y el rigor periodístico.

Para profundizar en esos temas que más preocupan a la ciudadanía, cada semana participarán en el programa colaboradores y expertos en áreas como la medicina, la alimentación, la psicología o el deporte, entre otras, que ofrecerán consejos prácticos para la vida diaria y desmontarán algunos de los mitos que circulan por las redes sociales.

La información meteorológica y medioambiental seguirá siendo un pilar fundamental. Jéssica Déniz actualizará en directo el estado del tiempo en las Islas y compartirá curiosidades sobre la fauna y naturaleza canaria. Por su parte, Ibán Padrón traerá cada fin de semana un viaje a la memoria colectiva con recuerdos de lugares, personajes y acontecimientos que han marcado la historia reciente del Archipiélago.