El periodista de la Radio Canaria presenta por primera vez la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Se podrá seguir este viernes 7 de marzo a partir de las 21:00 horas en Televisión Canaria, en la Radio Canaria, redes social y web de RTVC

Este viernes 7 de marzo a las 21:00 horas se celebra la cita del Carnaval de Las Palmas más aclamada no solo por los canarios y canarias sino por el público internacional: la Gala Drag Queen 2025. El periodista y locutor de la Radio Canaria, Tomás Galván, se estrena como presentador de esta gran gala.

Tomás, a pesar de que ya has presentado otros espectáculos de Carnaval, ésta es la primera vez que asumes la presentación de la Gala Drag Queen. ¿Cómo afrontas este reto? ¿Seguías ya esta cita como espectador?

Yo ante todo soy un gran carnavalero y un gran amante de las Gala Drag Queen. Desde chiquitito, era mi cita, ver esta gala con mi madre, con mi padre. Les decía «yo quiero estar ahí, quiero disfrutarla, quiero presentarla». No quiero ser Drag Queen pero quiero presentarla. Entonces es un reto y un regalo maravilloso. Después de dos años presentando la preselección drag queen, ahora afrontar esta gala tan especial, y hacerlo arropado de un equipazo liderado por José Quevedo (director artístico), que confían y nos dan rienda suelta va a ser una auténtica maravilla. Siento mucha emoción y también mucha responsabilidad.

¿Cuál ha sido tu trayectoria como periodista de RTVC en el Carnaval de las Islas?

Como carnavalero y como periodista he tenido la fortuna de llevar ya unos cuantos años currando, contando el carnaval, sobre todo para la Radio Canaria, la Gala Drag, la Gala de la Reina, contándola en nuestra radio. Así que fundamentalmente a través de la radio, contando todo lo que acontece y eso es maravilloso, esa experiencia con la que llego. Y además este año siendo la narración, la voz en nombre de todos los actos del carnaval que damos en Radio Televisión Canaria. Así que en mi caso se une el ser carnavalero con ser periodista. Cada uno de los actos los cuento, vivo y comparto siempre con mucho mimo, tacto y respeto a todas las personas que hacen posible el carnaval y que participan en él.

Me siento muy afortunado de sumarme como voz del carnaval de alguna forma, como parte de todo el equipo del engranaje artístico que cuenta el carnaval en Radio Televisión Canaria. Como he dicho, me siento muy arropado y querido por mis compañeros y compañeras, y por las oportunidades que me da esta casa.

La Gala Drag es todo un referente del Carnaval dentro y fuera del Archipiélago. ¿Qué crees que aporta este espectáculo transgresor y atrevido para que sea tan aclamado por el público?

Este es un espectáculo que representa muy bien cómo somos en general en Canarias y cómo somos en Las Palmas de Gran Canaria. Habla de libertad, habla de derechos humanos, habla de dignidad, habla de humor, y de cómo aquí, concretamente en este Parque de Santa Catalina, en el que tanta gente y tantas personas disidentes, por intentar ser quienes eran, tenían que pelear, tenían que luchar, recibían palizas. Creo que es un regalazo que esta gala celebre lo que somos, celebre la diversidad, que cada vez haya más familias implicadas: mamis, papis, abuelas, pegando lentejuelas o disfrutando. En definitiva, apoyando a sus nietos o a sus hijos a participar en galas drag. Y creo que ésta es la magia de esta gala que la hace tan especial.

¿Qué nos puedes adelantar de esta gran cita? ¿Hay algo que marque la diferencia en esta edición?

La cita de esta noche es un gran espectáculo con mucho talento de los quince drags que van a participar. Eso demuestra el músculo artístico que hay y la implicación. Va a haber música, un público entregadísimo, es lo que se espera de esta noche, es lo que los drag van a dar, es lo que este show, este gran espectáculo que dirige Josué Quevedo y todo su equipo van a dar. ¡Vamos a vibrar, vamos a contarlo y a disfrutarlo! Y por supuesto habrán sorpresas, además con una artista como Melody que ha ganado recientemente el Viña del Mar, así que todo suma para sea una noche muy especial.

Nos han chivado que las actuaciones de los drags participantes de esta noche son de mucho nivel. ¿Lo va a tener difícil el jurado?

El jurado lo va a tener muy complicado para elegir. Los drags lo van a poner muy difícil esta noche. Ya en la preselección fue muy complicado, por eso de doce candidatos que inicialmente iban a pasar quedaron quince finalistas. Hay mucho nivel, hay muchas apuestas. Es un orgullo que lo vayamos a vivir.

