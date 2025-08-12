Antes del debut liguero contra el Andorra, Luis García habla sobre el apoyo de la afición, su plantilla, la pretemporada y objetivos

Luis García afronta el debut liguero con «ilusión» y confianza en su plantilla. Imagen: UD Las Palmas.

La UD Las Palmas afronta este domingo su primer partido de la temporada en Segunda División frente al Andorra, y lo hace con la ilusión de reencontrarse con su afición. Así lo ha asegurado su entrenador, Luis García, en una entrevista para Buenos Días Canarias.

El técnico ha agradecido el respaldo de los 23.000 abonados que ya se han inscrito para esta campaña. “Son muchos para un equipo recién descendido”, señaló, destacando la responsabilidad que siente el vestuario por ofrecer un juego con el que los seguidores se identifiquen.

Luis se mostró satisfecho con la evolución del equipo durante la pretemporada, aunque reconoció que aún queda mucho trabajo por delante. “Es un equipo muy joven, con margen de mejora, pero con un grupo unido, algo fundamental en una categoría tan exigente”.

Nuevo refuerzo

En cuanto a refuerzos, valoró la incorporación del portero José Antonio Caro, que aportará “solvencia y experiencia”. También habló del crecimiento que espera de jugadores como Adri Suárez, Killiane o Adam Arvelo, subrayando la necesidad de tener paciencia y competitividad para su desarrollo.

En busca de mejoras

Sobre el trabajo del club, destacó que la dirección deportiva sigue buscando mejoras en la plantilla, aunque se declaró “feliz” con el grupo actual. “Es fácil trabajar en este club”, dijo, tras recordar que la pretemporada ha servido para conocer mejor a sus jugadores.

Trabajar con humildad

Respecto a los objetivos, advirtió de que en Segunda División “cualquier equipo puede estar arriba”, como demostró el Mirandés la pasada temporada. “Tenemos que ser humildes y trabajar mucho. Es una categoría difícil y engañosa”.

Jesé y Jonathan Viera

Finalmente, se refirió a dos de las figuras más reconocidas del plantel, Jesé y Jonathan Viera. Aseguró que ambos están “con mucha ilusión” y que, si alcanzan su mejor versión, serán “dos jugadores diferenciales” para el equipo.