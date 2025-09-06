La Aemet ha activado el aviso amarillo por calima en Canarias que afectará a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria

Un nuevo episodio de calima en Canarias activa el aviso amarillo. Imagen de Archivo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por calima en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Así, se espera un nuevo episodio de polvo en suspensión que afectará principalmente a zonas elevadas orientadas al sur de la provincia oriental a partir de la tarde de este sábado con una visibilidad de 3000 metros y riesgo moderado con una probabilidad entre el 40% y el 70%. No obstante, no se descarta que las reducciones también puedan registrarse de forma significativa en zonas bajas.

La Aemet activó el aviso a las 10:18 horas y se espera que se extienda hasta las 00:00 horas del lunes 8 de septiembre.