Un nuevo episodio de calima activa el aviso amarillo en Canarias

Redacción RTVC
La Aemet ha activado el aviso amarillo por calima en Canarias que afectará a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por calima en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.

Así, se espera un nuevo episodio de polvo en suspensión que afectará principalmente a zonas elevadas orientadas al sur de la provincia oriental a partir de la tarde de este sábado con una visibilidad de 3000 metros y riesgo moderado con una probabilidad entre el 40% y el 70%. No obstante, no se descarta que las reducciones también puedan registrarse de forma significativa en zonas bajas.

La Aemet activó el aviso a las 10:18 horas y se espera que se extienda hasta las 00:00 horas del lunes 8 de septiembre.

