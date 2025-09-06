La Aemet ha activado el aviso amarillo por calima en Canarias que afectará a las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por calima en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
Así, se espera un nuevo episodio de polvo en suspensión que afectará principalmente a zonas elevadas orientadas al sur de la provincia oriental a partir de la tarde de este sábado con una visibilidad de 3000 metros y riesgo moderado con una probabilidad entre el 40% y el 70%. No obstante, no se descarta que las reducciones también puedan registrarse de forma significativa en zonas bajas.
La Aemet activó el aviso a las 10:18 horas y se espera que se extienda hasta las 00:00 horas del lunes 8 de septiembre.