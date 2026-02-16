Eric Vila analiza en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles al Bilbao Basket y quiso mandar un mensaje de apoyo a su compañero, Miquel Salvó

Eric Vila admite que han sido «unos días complicados» tras la lesión de Salvó / Dreamland Gran Canaria

En la rueda de prensa previa al duelo ante Bilbao Basket, el ala-pívot del Dreamland Gran Canaria Eric Vila ha resaltado que la baja de Salvó «es imposible de cubrir» porque el alero «da mucho» al Dreamland Gran Canaria, tanto en pista como fuera de la cancha. Además ha admitido que la lesión de Miquel Salvó fue «un golpe muy duro” que ha generado en la plantilla “un par de días complicados emocionalmente», aunque les servirá de gasolina para «ganar por él» este miércoles.

«Ante Covirán Granada fue una victoria dura. Nadie celebró nada por las circunstancias de Miquel, fue un golpe muy duro. Lo vamos a echar de menos. Toca desearle lo mejor, que se recupere lo antes posible. Estamos con él», ha dicho este lunes en la sala de prensa.

Contento con su aportación al equipo

Preguntado por su posibilidad de cubrir la baja de Salvó en la posición de alero, Vila ha subrayado que estará disponible si se le pide jugar en el tres, aunque ha destacado que «será muy difícil” por las características del 10 claretiano, con gran capacidad en el poste y que estaba «haciendo unos últimos partido increíbles».

En los últimos encuentros, Eric Vila ha adelantado a Louis Labeyrie en la rotación y ha subido exponencialmente sus minutos, lo que ha mostrado a un jugador que se siente “bien y contento” de ayudar al equipo en un rol que «está creciendo y va más allá de los puntos”.

«Creo que puedo aportar dos cosas también. En cuanto estoy en pista, abrir un poco más los espacios y que mis compañeros tengan espacio. Estoy contento por ese crecimiento y creo que el equipo poco a poco está jugando mejor. Si puedo ser parte de ello, estoy contento con ese rol«, ha celebrado.

Partido clave antes del parón

Tras la «victoria amarga» de Granada, el ala-pívot ha valorado que debe ser «una base para construir» y salir del bache liguero, aprovechando que el equipo «ha estado sólido” en bastantes momentos de los dos últimos partidos: «Ese es el camino”.

Eric Vila ha explicado que la mejoría amarilla se entiende en la mejora táctica para encontrar las ventajas en cada partido y «sacrificarnos por el equipo” para buscar liberado a Nico Brussino, como en Granada, o hacer daño en transición.

Por esa mejoría, el catalán ha afirmado que “no es lógico” no pensar en play-off porque todavía queda una segunda vuelta de Liga Endesa y el cuadro grancanario se encuentra en «crecimiento», por lo que no se sienten satisfechos por solo una victoria, de ahí que el partido ante Bilbao Basket gane “más importancia».

«El equipo entiende que el partido del miércoles es muy importante, no solo para ir al parón con buenas sensaciones, sino también para seguir ganando partidos. Vamos partido a partido, pero creo que si hacemos buen trabajo habrá opciones. ¿Por qué no seguir?», ha alentado. Un parón de selecciones, posterior al duelo liguero ante Bilbao Basket, que servirá para «reajustar y engranar” la táctica del Dreamland Gran Canaria tras la lesión de Miquel Salvó, por lo que las dos semanas “darán tiempo» a la readaptación del juego claretiano, que deberá buscar un cupo nacional en los próximos días.