La erupción volcánica pasa por las aulas de Garachico

El alumnado de Garachico recibió toda la información sobre el simulacro de erupción volcánica que tendrá lugar este viernes

En Garachico, en el norte de Tenerife, ultiman los preparativos para vivir este viernes el simulacro de erupción volcánica más importante de España. Será una semana intensa de actividades hasta que el viernes, a las 9 de la mañana, suenen las alarmas y comience el simulacro. Este lunes, las formaciones se han desarrollado en los centros educativos del municipio.

Garachico será el lugar en el que se realice el primer simulacro de erupción volcánica de España / RTVC / Virginia Gallo

Ciencia, cine y cafés volcánicos

El Cabildo de Tenerife desarrolla del 22 al 27 de septiembre una programación cultural y divulgativa, en el marco del primer ejercicio real de erupción volcánica de España. El lugar será Garachico, al norte de la isla, y por eso hoy los escolares han recibido toda la información necesario sobre la simulación y, en genera, sobre este fenómenos natural.

La idea es que estas actividades paralelas acerquen a la ciudadanía el conocimiento científico sobre volcanes, la gestión del riesgo volcánico y la prevención de emergencias. El simulacro comenzará a las 9:00 horas de este viernes 26 de septiembre. En él participarán más de 1.000 efectivos nacionales e internacionales.

Junto al ejercicio de campo, la semana cultural que acompaña al EU-Modex Tenerife 2025 propone un recorrido con el resto de la programación paralela. Giran en torno al conocimiento volcánico, la prevención de riesgos y la educación ambiental. Integran historia, ciencia y divulgación en un entorno de singular valor patrimonial y científico.

Garachico

La isla de Tenerife, marcada por una geología volcánica única, y en particular Garachico, localidad histórica y emblema de resiliencia tras la erupción del volcán Trevejo en 1706. Por eso, es la elegida como escenario para el simulacro.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que Tenerife tiene todo preparado para afrontar la simulación de la emergencia. «Este ejercicio nos va a servir para conocer nuestros puntos débiles y fuertes, pero sobre todo para saber que tenemos que seguir mejorando para estar más preparados aún”, asegura.