España mantiene el embargo a Israel hasta que la paz sea definitiva

Montero señala que el Gobierno español es «ejemplar» al estar «en el lado correcto de la historia» ante el «genocidio en Gaza.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este viernes que el Gobierno mantendrá el embargo al comercio de material de guerra con Israel «hasta que tengamos la certeza de que el proceso de paz es definitivo y está consolidado».

Preguntada por la investigación por parte de la Audiencia Nacional a la empresa Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí, Montero ha señalado que desconoce los detalles de esta investigación y que es un asunto que corresponde a los poderes judiciales.

Ha insistido en que existen normativas para evitar el comercio de material de guerra procedente o con destino a Israel y que el Gobierno español es «ejemplar» estando «en el lado correcto de la historia» ante el «genocidio» en Gaza.

Según la vicepresidenta, esta posición ha sido una «invitación» para otros países y ha «contribuido mucho» para que se alcanzara un acuerdo de paz sobre cuyo desarrollo estarán «vigilantes».

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por vender acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas.

