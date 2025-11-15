0-4 | España golea a Georgia y firma, de forma virtual, el pase al Mundial

España ganó con contundencia a Georgia en Tiflis por 0-4, con un doblete de Mikel Oyarzabal y goles de Mikel Zubimendi y Ferran Torres

España golea a Georgia y firma, de forma virtual, el pase al Mundial / EFE

La selección española derrotó con contundencia a Georgia en Tiflis (0-4), con un doblete de Mikel Oyarzabal y goles de Mikel Zubimendi y Ferran Torres, en la penúltima jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, en la que logró la clasificación de forma virtual.

Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la ‘era De la Fuente’ con 21 goles en 50 partidos, con un doblete en el minuto 11, de penalti, y en el 63. A esos se sumaron los tantos de Zubimendi, en el 22, y Ferran Torres, en el 35, dieron forma a la goleada española a Georgia en un país donde venció las cuatro veces que jugó. España extiende su pleno de triunfos sin encajar un solo gol camino del Mundial.

30 partidos invictos

La selección española firmó el mejor registro de su historia sin perder en partidos oficiales, enlazando una racha con Luis de la Fuente al mando, de 30 citas consecutivas. Un hito, certificado ante Georgia en el Boris Paichadze, que supera la espectacular marca registrada hasta la fecha -29- por los pupilos de Vicente del Bosque entre el Mundial de 2010 y la Confederaciones de 2013, el grupo más laureado de futbolistas de nuestro país.

Por el camino, el plantel de Luis de la Fuente ha conquistado la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024, además de disputar otra final continental más y encarrilar casi de forma definitiva la clasificación para Mundial de 2026. En total: 25 victorias, cinco empates, 81 goles a favor y solo 23 en contra.

Números incontestables que ponen en valor la actual generación de futbolistas que tiene la Selección, a un solo paso de igualar el récord absoluto a nivel global que ostenta el combinado azzurro, manteniéndose invicto en 31 partidos oficiales entre 2018 y 2021. El próximo martes, en La Cartuja y ante Turquía, España peleará por conseguirlo en su camino a torneo intercontinental.

Oportunidad para Yeremy Pino

El delantero canario entró al campo en el minuto 80 por el delantero y goleador del partido, Ferrán Torres. Con las bajas de peso de Nico Williams y Lamine Yamal, los extremos titulares en la pasada Eurocopa 2024, donde fueron decisivos para el título. Otros jugadores han tomado su relevo y han tenido nuevas oportunidades. Como en el caso del grancanario que jugo los minutos finales y pudo aprovechar esta oportunidad para demostrar su calidad en esta convocatoria.