España logra vencer a República Checa en su segundo partido de preparación al EuroBasket 2025 con un marcador de 87-83

España sigue creciendo en la victoria ante República Checa

El segundo partido de España de preparación al EuroBasket 2025 se saldó con una victoria solvente ante República Checa y con un gran ambiente en el Martín Carpena de Málaga. Los jóvenes Mario Saint-Supéry y Josep Puerto firmaron un buen encuentro, secundados por Darío Brizuela, Xabi López-Arostegui y Willy Hernangómez, todos ellos en dobles dígitos de anotación.

El Torneo Ciudad de Málaga ha dado por concluida la segunda de las cuatro semanas de preparación para el EuroBasket 2025. Si en la primera en Madrid se trabajó el aspecto físico y táctico, en esta segunda se ha empezado a competir con la vista puesta a estar al 100% dentro de quince días. El partido ante Portugal dejó un poco frío al Martín Carpena, mientras que con la República Checa las sensaciones han sido buenas, aunque se nota todavía la irregularidad en el juego por la falta de rodaje. Y en un choque donde Scariolo dio descanso a Santi Aldama y Alberto Abalde.

Comienzo del partido



La República Checa no pudo contar con su estrella Tomas Satoransky, pero salió a pista con el quinteto más potente posible, intentando sembrar dudas en la selección española. El español Diego Ocampo, responsable de los checos, consiguió el primer objetivo y una pequeña ventaja en el marcador (+9), pero apareció en pista Mario Saint-Supéry para darle otro aire al partido y acabar por delante al final del primer cuarto (17-16).



El partido se igualó y los puntos subían lentamente, con dos equipos en la primera fase de preparación y que necesitan estar al 100 % dentro de unas semanas. Xabi López-Arostegui aportaba en los dos lados del campo, mientras que dos triples consecutivos (uno de Puerto y otro de Brizuela) ponían el 33-27. La afición del Carpena, que había vibrado horas antes con la victoria de España B, se ponía en pie en los mejores minutos de los jugadores de Scariolo, que se fueron al descanso con la máxima ventaja (40-31).



El tercer cuarto fue de transición, con un ojo puesto en el marcador evitando la remontada del rival. Jaime Pradilla cumplía su trabajo como siempre, Darío Brizuela calentaba la muñeca, mientras que Willy, con más minutos en cancha que el martes, hacía daño cerca del aro. Y así se llegó con mayor tranquilidad a los últimos minutos, con una ventaja que superaba los diez puntos, y con un equipo que controlaba el ritmo de juego.

Final



Así se llegó a la victoria final por 87-73 y un punto seguido en la preparación. La siguiente etapa será Badalona, donde el nivel de dificultad subirá exponencialmente con Francia como rival el próximo jueves 14 en el Olímpico, devolviendo la visita el sábado 16 en París.