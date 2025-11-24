Hasta siete jugadores de La Laguna Tenerife se incorporarán a sus respectivas selecciones para disputar los partidos de la ventana FIBA

Siete aurinegros participarán en la ventana FIBA / La Laguna Tenerife

Hasta siete jugadores de La Laguna Tenerife se incorporan estos días a sus respectivas selecciones para disputar distintos compromisos oficiales fechados en la ventana FIBA que arranca este lunes. Es el caso de Jaime Fernández y Fran Guerra, que desde hoy se sumarán a la concentración de España en Guadalajara; de Gio Shermadini, con Georgia; Thomas Scrubb (Canadá), Wesley Van Beck (Azerbaiyán), Kostas Kostadinov (Bulgaria) y Dylan Bordón (Argentina).

En el caso de Jaime, Fran, Gio, Thomas y Dylan, lo hacen para disputar partidos correspondientes a los clasificatorios europeos y americanos de cara a la Copa del Mundo de 2027; mientras que los encuentros de Kostas y Wes pertenecen al preclasificatorio para el Eurobasket de 2029.

La mayoría de los canaristas convocados jugarían sus primeros partidos este jueves día 27, siempre y cuando sean incluidos en el roster de doce que cada selección inscriba en el acta, ya que la lista de citados por país es más amplia y habrá descartes previos a cada choque.

Las selecciones europeas

El calendario de España, con Jaime y Fran de por medio, arrancará el jueves en Farum para visitar a Dinamarca, en un duelo programado para las 17:30 hora canaria. Para luego jugar el domingo, en casa, en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, a partir de las 18:45 hora canaria, ante la Georgia de Gio Shermadini, en una cita especialmente emotiva, por cuanto será la última comparecencia oficial de Gio con su selección.

El pívot aurinegro georgiano, Gio Shermadini, tendrá antes, el jueves 27, otro compromiso en la capital georgiana, Tbillisi, ante Ucrania (17:00 h.c.).

Por otro lado, para el jueves también está previsto el Bulgaria-Armenia, en Botevgrad, a partir de las 17:15 hora canaria, con Kostas Kostadinov en las filas locales. En este caso, el combinado búlgaro solo disputará este encuentro durante la actual ventana, al estar incluido en un grupo de solo tres selecciones, por lo que le tocará descansar en la jornada del fin de semana.

Representación aurinegra en tres continentes

Por otra parte, Azerbaiyán, con Wesley Van Beck entre sus convocados, visitará el jueves a Macedonia del Norte (18:00 hora insular), en Skopje; para luego jugar el domingo, en Bakú, ante Luxemburgo (14:00 hora canaria).

Asimismo, la Canadá de Thomas Scrubb jugará en la madrugada del viernes al sábado hora canaria (01:40), en Nassau, ante Bahamas; para luego recibir a la selección caribeña en en la madrugada del lunes al martes (00:10 hora insular), en Toronto.

Por último, el U22 Dylan Bordón podría disputar hasta dos encuentros con Argentina, ambos contra Cuba. El primero, programado para las 23:10 hora canaria del jueves, en La Habana; y el segundo, el lunes día 1, a las 23:05 hora insular, en Buenos Aires.