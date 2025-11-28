El domingo 30 de noviembre a las 18:45 (hora canaria) en Tenerife, la selección española tendrá enfrente a una Georgia con bajas importantes

España se enfrentará a Georgia en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife / FEB

La selección española de baloncesto dirigida por Chus Mateo afronta un nuevo compromiso, concretamente la segunda jornada de la Fase de Clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027. El partido contra Georgia se disputará el domingo 30 de noviembre a las 18:45 (hora canaria) en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, Tenerife.

Esta nueva etapa de la selección española con Chus Mateo a la cabeza tiene como primer objetivo la clasificación para la próxima Copa del Mundo. Para lograrlo, el encuentro que la Selección afrontará en Tenerife puede resultar de una enorme trascendencia.

Como llegan ambas selecciones

España llega como favorita debido a su sólido inicio en la fase clasificatoria ganando la primera jornada a Dinamarca por 64-74. Además de las importantes ausencias en el equipo georgiano, incluyendo a jugadores clave como Bitadze, Mamukelashvili y Baldwin. La selección española buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa para prolongar su liderazgo en el grupo.

Los georgianos, quienes deberán recomponerse tras una derrota en la primera jornada ante Ucrania por 79-92, cuentan con jugadores conocidos en España, como Tornike Shengelia del Barça Basket y Gio Shermadini, quien será homenajeado en el estadio de su actual equipo.

Las plantillas confirmadas incluyen jugadores destacados de ambos equipos, con España presentando una mezcla equilibrada de experiencia y juventud bajo la guía de Chus Mateo, y Georgia alineando un conjunto competitivo que intentará dar la sorpresa a domicilio. Este choque es clave para ambos conjuntos en su camino hacia la clasificación mundialista y se espera un encuentro intenso y luchado.

Jugadores destacados

En la selección española han sido convocados tres jugadores en total de los dos equipos canarios. Por parte de La laguna Tenerife, Jaime Fernández y Fran Guerra están bajo las órdenes de Chus Mateo y jugaran este domingo en casa. Por parte del Dreamland Gran Canaria, Miquel Salvó forma parte de La Familia.

Además, el duelo supondrá la despedida oficial de su selección de Gio Shermadini, que tras esta ventana FIBA, y dos décadas defendiendo los intereses deportivos de Georgia, dice adiós a su combinado, donde es una institución. «Primero me despediré de mis fans en Georgia y luego lo haré aquí, en Tenerife», señaló el pívot canarista hace unas semanas.

Tenerife acogerá por quinta vez a la selección

La selección española absoluta de baloncesto regresará a Tenerife seis años después de su última comparecencia en la isla. La primera aparición de España en territorio tinerfeño se remonta a 2017, durante una serie de encuentros amistosos preparatorios para el Eurobasket. La gira arrancó en el Santiago Martín, en agosto, con una clara victoria frente a Túnez (71-45). Posteriormente, el combinado español cayó ante Bélgica (71-89), en un duelo marcado por la grave lesión de Sergio Llull.

La selección volvería al pabellón lagunero en dos ocasiones más, ya en 2018 y 2019, con el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo 2019 como telón de fondo. El 2 de diciembre de 2018, España certificó su presencia en el Mundial tras imponerse con suspense a Ucrania (72-68). Jaime Fernández, actualmente jugador aurinegro, lideró la anotación de aquel compromiso.

La última visita se produjo en febrero de 2019, con la clasificación ya asegurada y como broche a una fase sobresaliente, saldada con un balance de 10 victorias y 2 derrotas pese a las ausencias de jugadores de Euroliga y NBA. España cumplió sin sobresaltos ante Turquía (74-58) en el Santiago Martín.