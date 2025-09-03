Estas películas optarán a competir por el Óscar a mejor película internacional

‘Sîrat’, de Óliver Laxe; ‘Romería’, de Carla Simón; y ‘Sorda’, de Eva Libertad, son las tres producciones españolas preseleccionadas para optar a competir por el Óscar a mejor película internacional, anunció este miércoles la Academia de Cine española.

España elige sus tres candidatas a los Óscar: ‘Sîrat’, ‘Romería’ y ‘Sorda’. EFE/ Chema Moya

Tras esta preselección, las tres cintas se medirán en una selección final que acabará el próximo día 17, cuando se hará pública la representante de España para la gala de los Óscar, cuya 98 edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.).

Los encargados de la lectura en la Academia de Cine fueron la actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto.

Dos décadas sin ganar un Óscar

Los miembros de la Academia de Cine, que el año pasado optaron por ‘Segundo premio’, que no superó la primera criba para ser finalista, eligieron entre 57 películas estrenadas desde el 1 de octubre de 2024 y antes del 30 de septiembre de 2025.

Estas fechas las determinan las bases de la Academia de Hollywood, que en los próximos meses elegirá qué películas internacionales serán nominadas, algo que no ocurrió con la elegida por España el año pasado, ‘Segundo premio’, que se quedó fuera en el primer corte, conocido en diciembre.

La actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto dieron a conocer el nombre de las tres películas preseleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar. EFE/ Chema Moya

Desde 1986, la Academia se encarga de designar el título que representará a España en la competición por el premio de Hollywood. A partir del año 2001, y con el fin de dar mayor visibilidad a las producciones del año, la institución escoge mediante votación tres películas de entre todas las que cumplen con los requisitos exigidos.

La última película española en ganar un Óscar fue ‘Mar adentro’, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. La película ganó el premio a la Mejor Película Internacional en la 76 edición de los Premios de la Academia en 2005.