Mas del 55% de los españoles no tiene testamento, según datos del Consejo General del Notariado, un elemento clave para proteger el patrimonio y para evitar problemas posteriores como conflictos entre la familia y pérdida de valor patrimonial. Tras la pandemia el numero de testamentos se disparó. sin embargo hoy, siguen siendo mayoría los ciudadanos que no hacen testamento.

Informa RTVC.

Una mala planificación puede obligar a los herederos a vender bienes para pagar el Impuesto de Sucesiones o perder bonificaciones fiscales por desconocimiento. Ante la carencia de testamentos, todos los herederos van a heredar en partes iguales pero, en ocasiones, eso conlleva algún tipo de conflicto. Un trámite sencillo que tiene un coste en Canarias de entre 40 y 80 euros.

Uno de cada cinco españoles muere sin hacer testamento

También, aumentan las renuncias hereditarias, que se calcula «se han multiplicado por cuatro en los últimos años, «incluso en comunidades como en Canarias donde el impuesto de sucesiones esta bonificado». Las donaciones en vida son, según los expertos, «una buena forma de ayudar a los herederos y reducir la carga fiscal».





