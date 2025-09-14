ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El turno de oficio pierde en cinco años un 12% de letrados

Redacción RTVC
Redacción RTVC

En Canarias, 2.364 letrados cubrían la justicia gratuita en 2020, en el 2024 esa cifra no alcanzó los 2.000

En Canarias, 2.364 letrados cubrían la justicia gratuita en 2020, en el 2024 esa cifra no alcanzó los 2.000
Imagen RTVC.

En España, el turno de oficio que es el sistema que garantiza la defensa a quien no puede pagarla, pues bien ha perdido en cinco años un 12% de letrados. Al mismo tiempo la demanda creció un 5,3%.

Justicia gratuita

En Canarias se vive una situación similar al resto del país, aunque abogados y abogadas celebran esta semana el aumento progresivo de hasta un 30% en las retribuciones de la justicia gratuita.

Sentarse en el tribunal como abogado de oficio se ha vuelto cada vez menos atractivo. En Canarias, 2.364 letrados cubrían la justicia gratuita en 2020, en el 2024 esa cifra no alcanzó los 2.000.

Desde 2019 las tarifas del turno de oficio son las mismas. Por otro lado, el trabajo ha aumentado al llegar a la justicia gratuita más gente. Cabe destacar que con ingresos menores a 1.500 euros al mes se puede solicitar.

Los sueldos van a subir un 30% en tres años. Se va a premiar especialmente a quienes consigan llegar a acuerdos para evitar juicios.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Hierro continúa con las investigaciones para conocer el origen del incendio del pasado mes de agosto

Canarias en alerta amarilla por fenómenos adversos

Madrid blindada ante las protestas propalestinas en la etapa final de La Vuelta ciclista

Herido tras ser agredido con arma blanca en una vía pública de Los Llanos de Aridane

En directo | La Laguna acoge este domingo la procesión nocturna y los fuegos en honor al Santísimo Cristo

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025