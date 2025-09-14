El turno de oficio pierde en cinco años un 12% de letrados

En Canarias, 2.364 letrados cubrían la justicia gratuita en 2020, en el 2024 esa cifra no alcanzó los 2.000

Imagen RTVC.

En España, el turno de oficio que es el sistema que garantiza la defensa a quien no puede pagarla, pues bien ha perdido en cinco años un 12% de letrados. Al mismo tiempo la demanda creció un 5,3%.

Justicia gratuita

En Canarias se vive una situación similar al resto del país, aunque abogados y abogadas celebran esta semana el aumento progresivo de hasta un 30% en las retribuciones de la justicia gratuita.

Sentarse en el tribunal como abogado de oficio se ha vuelto cada vez menos atractivo. En Canarias, 2.364 letrados cubrían la justicia gratuita en 2020, en el 2024 esa cifra no alcanzó los 2.000.

Desde 2019 las tarifas del turno de oficio son las mismas. Por otro lado, el trabajo ha aumentado al llegar a la justicia gratuita más gente. Cabe destacar que con ingresos menores a 1.500 euros al mes se puede solicitar.

Los sueldos van a subir un 30% en tres años. Se va a premiar especialmente a quienes consigan llegar a acuerdos para evitar juicios.