Santa Cruz de Tenerife y Madrid son las ciudades con el precio por kilómetro más caro durante el día mientras Las Palmas de Gran Canaria es de las que tienen las tarifas del taxi urbano más bajo

Las tarifas del taxi urbano más barato de España están en Las Palmas de Gran Canaria. ROCÍO RUZ / EP.

Un estudio de Facua-Consumidores en Acción refleja que las tarifas más bajas del taxi urbano están en Las Palmas de Gran Canaria, mientras, en Santa Cruz de Tenerife se registra uno de los precios más caros por kilómetro durante el día, al igual que Madrid.

En cambio, San Sebastián, Lleida y Tarragona fueron en 2025 las ciudades con las tarifas del taxi urbano más caras de España.

Según el estudio de Facua-Consumidores en Acción, en Santa Cruz de Tenerife y Madrid la tarifa es de 1,35 euros por kilómetro diurno. Uno de los más altos del territorio nacional, seguidos de Barcelona, Castellón y Valencia. Mientras, la media española es de 1, 07 euros.

Ciudades con las tarifas más bajas

En este análisis, entre las más económicas, por trayecto diurno, se encuentran además de la capital grancanaria, Huelva Cádiz y Melilla.

Otro dato, es que en San Sebastián se registra la tarifa más baratas por kilómetro durante el día (0,88 euros). Facua ha realizado el análisis con una simulación de nueve recorridos en distintos tramos horarios, asignando puntaciones a cada recorrido.

Así, sobre un total de 90 puntos, San Sebastián tiene 81 puntos, situándola como la más cara en esa combinación de factores, seguida de Lleida (64), Tarragona (63), Vitoria (61), Pamplona (61), Gijón (61), Oviedo (61), Barcelona (60), Madrid (59), Girona (58), Soria (57), Valencia (54), Toledo (53) y Castellón (53).

Por otro lado, el extremo opuesto, las más baratas son Las Palmas de Gran Canaria y Huelva (8 puntos), seguidas de Cádiz (10), Melilla (10), Ceuta (11), Guadalajara (16), Jerez de la Frontera (19), Almería (19), Cuenca (20), Jaén (21), Zaragoza (26), Huesca (26), Ciudad Real (27) y Málaga (32).

En el otro extremo se encuentra San Sebastián, que tiene la carrera mínima más alta con 6,26 euros, mientras que en Madrid, la carrera mínima es de 2,55 euros, pero la carrera en esta ciudad de 7 kilómetros costaría 9,45 euros.

De media, el precio por kilómetro se incrementó en el último año un 2,8% en horario de día y en un 2,4% durante las horas nocturnas en el conjunto del país.