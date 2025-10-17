El abogado, que destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación, falleció a los 75 años en Madrid

El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos, ha fallecido en Madrid a los 75 años.

Muere el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del ‘Dioni’ o la ‘dulce Neus’. EFE

Según ha adelantado Telecinco y han confirmado a EFE fuentes próximas al letrado, Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Nació en Madrid, el 16 de octubre de 1952 y en su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación.

Defendió entre otros a Nieves Soldevilla, «la dulce Neus», acusada de matar a su marido; a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, «el Nani», o a Dionisio Rodríguez, «El Dioni», guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de 2 millones de euros.