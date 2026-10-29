Los establecimientos podrán cerrar entre las 3:30 y las 8:30 horas, según su actividad. La medida se aplicará en Halloween, el encendido navideño, La Noche en Blanco, Nochebuena, Nochevieja y otras jornadas señaladas.

Fachada urbanismo. Ayuntamiento de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha autorizado una ampliación excepcional de los horarios de cierre de determinados establecimientos de hostelería y ocio durante siete fechas señaladas entre octubre de 2026 y enero de 2027. La medida busca favorecer la actividad económica y facilitar la gestión de la afluencia de público durante estas celebraciones.

La autorización se aplicará las noches de Halloween y Finados (31 de octubre), el encendido navideño (20 de noviembre), La Noche en Blanco (28 de noviembre), la víspera del Día de la Constitución (5 de diciembre), Nochebuena, Nochevieja y la noche de Reyes.

La Noche en Blanco La Laguna. Foto de archivo.

¿Hasta qué hora podrán abrir los establecimientos?

Con carácter general, los horarios máximos autorizados serán los siguientes:

Hasta las 3:30 horas: bares y restaurantes sin actividad musical.

Hasta las 5:00 horas: bares y restaurantes con actividad musical.

Hasta las 6:30 horas: salas de conciertos.

Hasta las 7:30 horas: discotecas, salas de baile y salas de fiesta con espectáculo.

En Nochebuena y Nochevieja se aplicará una ampliación específica, con cierres más tardíos:

Hasta las 4:30 horas: bares y restaurantes sin actividad musical.

Hasta las 6:00 horas: bares y restaurantes con actividad musical.

Hasta las 7:30 horas: salas de conciertos.

Hasta las 8:30 horas: discotecas, salas de baile y salas de fiesta con espectáculo.

Encendido de Navidad en La Laguna. Foto de Archivo

Una ampliación sujeta a condiciones

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señala que la medida pretende apoyar la actividad económica y el empleo, manteniendo los mecanismos de control necesarios para garantizar celebraciones seguras y ordenadas.

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, Adolfo Cordobés, recuerda que la autorización se limita a los establecimientos que ya cuentan con la correspondiente licencia. No permite nuevas actividades, ampliaciones de aforo ni modificaciones de las condiciones de seguridad.

La resolución también establece un plazo máximo de 30 minutos para desalojar a la clientela una vez alcanzada la hora autorizada de cierre.

El Ayuntamiento sostiene que la ampliación puede facilitar una salida más escalonada del público, reducir las aglomeraciones en la vía pública y favorecer la movilidad peatonal y del transporte durante las jornadas de mayor afluencia.