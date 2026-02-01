Fue rescatado por un helicóptero del SUC, que lo evacuó hasta el Hospital Insular, donde ingresó en estado crítico

En estado crítico un bañista de 65 años rescatado por el SUC en la costa de Mogán / 112

Un hombre, de 65 años de edad, ha sido rescatado este domingo en un helicóptero del Servicio de Urgencias Canario tras sufrir un ahogamiento en la playa de La Lajita, en Mogán, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona había sido rescatada del mar con signos de ahogamiento por parte de otros bañistas de la playa. Informando además que se encontraba inconsciente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Asistencia coordinada

Los coordinadores sanitarios de SUC, presentes en la sala del 112, dieron indicaciones a los alertantes para practicarle maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) al afectado. Al mismo tiempo, personal de un hotel cercano, alertado por los bañistas, se desplazó a la playa con un DESA (desfibrilador semiautomático). Mientras tanto, los recursos sanitarios activados se desplazaban hasta la zona.

Una vez en el lugar, el equipo médico confirmó que el afectado había recuperado el pulso tras las maniobras realizadas siendo estabilizado en una ambulancia medicalizada. La ambulancia lo trasladó al muelle de Arguineguín. Allí había aterrizado el helicóptero medicalizado que continuó con su asistencia y evacuación a la helisuperficie del hospital Insular, donde ingresó en estado crítico. Bomberos del Consorcio, Policía Local y Guardia Civil colaboraron, por su parte, con los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.