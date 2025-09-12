ES NOTICIA

Este es el calendario de actuaciones del Festival Boreal en Los Silos

Redacción RTVC
Del 17 al 21 de septiembre, el Festival Boreal ofrecerá además de 21 propuestas musicales, un amplio programa de actividades paralelas

Califato, una de las actuaciones del viernes 19 de septiembre en el Festival Boreal de Los Silos. Imagen cedida por la organización
El Festival Boreal se celebrará en la edición de este año del 17 al 21 de septiembre en el municipio norteño de Los Silos. En esta entrega de 2025, el ecofestival de referencia internacional acogerá un total de 21 propuestas musicales llegadas de Europa, América, África y Asia, además de una amplia representación canaria. De igual manera, una vez más, Boreal abre su programación a la acogida de diversas disciplinas artísticas apostando por la inclusión, la sostenibilidad y la biodiversidad como ejes y elementos de imbricación.

El evento ofrecerá actividades paralelas como exposiciones, una residencia artística, talleres, rutas y acciones de sensibilización medioambiental y social, manteniendo su esencia como festival sostenible que pone en valor el entorno natural, la cultura local y la convivencia global. Los horarios de esta programación paralela se pueden consultar en la propia web del festival: www.festivalboreal.org y sus redes sociales.

Amplio programa de actividades paralelas en el Festival. Imagen cedida por la organización

Calendario de actuaciones

Viernes 19 de septiembre

Actuaciones Escenario Los Silos

  • Cristina Mahelo (18:30 h.)
  • Israel Fernández (19:45 h.)
  • Om Domínguez (21.15 h.)
  • Califato ¾ (22:45 h.)
  • Lapili (00:45 h.)
  • DJ Juana la Cubana (1.45 h.)

En el Escenario Canarias

  • La Otra y Jhana Beat (17:00 h.)
  • La Valentina (18:15 h.)
  • Isa Izquierdo & MVBA (19:15 h.)
  • La Niña (20:45 h.)
  • Girl Ultra (22:15 h.)

Escenario Convento

  • Nuria Herrero (16:00 h.)

Escenario DJ

DJ Andee (20:00 h.)

Sábado 20 de septiembre

Actuaciones en Escenario Los Silos

  • Pablopablo (18:15 h)
  • Sara Curruchich (19:45 h.)
  • Pongo (21:15 h.)
  • Kumbia Boruka (23:00 h.)
  • New Regency Orchestra (00:45 h.)
  • DJ Eva Olvido (2:00 h.)

En el Escenario Canarias

  • Lula Mora (15:30 h.)
  • Carmen Xía (17:00 h.)
  • Matah & Chalart58 (20:00 h.)
  • La Cangreja (22:00 h.)

Escenario Convento

  • Laura Pérez (13:00 h.)

Escenario DJ

  • DJ Andee (20:00 h.)

