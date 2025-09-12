Del 17 al 21 de septiembre, el Festival Boreal ofrecerá además de 21 propuestas musicales, un amplio programa de actividades paralelas
El Festival Boreal se celebrará en la edición de este año del 17 al 21 de septiembre en el municipio norteño de Los Silos. En esta entrega de 2025, el ecofestival de referencia internacional acogerá un total de 21 propuestas musicales llegadas de Europa, América, África y Asia, además de una amplia representación canaria. De igual manera, una vez más, Boreal abre su programación a la acogida de diversas disciplinas artísticas apostando por la inclusión, la sostenibilidad y la biodiversidad como ejes y elementos de imbricación.
El evento ofrecerá actividades paralelas como exposiciones, una residencia artística, talleres, rutas y acciones de sensibilización medioambiental y social, manteniendo su esencia como festival sostenible que pone en valor el entorno natural, la cultura local y la convivencia global. Los horarios de esta programación paralela se pueden consultar en la propia web del festival: www.festivalboreal.org y sus redes sociales.
Calendario de actuaciones
Viernes 19 de septiembre
Actuaciones Escenario Los Silos
- Cristina Mahelo (18:30 h.)
- Israel Fernández (19:45 h.)
- Om Domínguez (21.15 h.)
- Califato ¾ (22:45 h.)
- Lapili (00:45 h.)
- DJ Juana la Cubana (1.45 h.)
En el Escenario Canarias
- La Otra y Jhana Beat (17:00 h.)
- La Valentina (18:15 h.)
- Isa Izquierdo & MVBA (19:15 h.)
- La Niña (20:45 h.)
- Girl Ultra (22:15 h.)
Escenario Convento
- Nuria Herrero (16:00 h.)
Escenario DJ
DJ Andee (20:00 h.)
Sábado 20 de septiembre
Actuaciones en Escenario Los Silos
- Pablopablo (18:15 h)
- Sara Curruchich (19:45 h.)
- Pongo (21:15 h.)
- Kumbia Boruka (23:00 h.)
- New Regency Orchestra (00:45 h.)
- DJ Eva Olvido (2:00 h.)
En el Escenario Canarias
- Lula Mora (15:30 h.)
- Carmen Xía (17:00 h.)
- Matah & Chalart58 (20:00 h.)
- La Cangreja (22:00 h.)
Escenario Convento
- Laura Pérez (13:00 h.)
Escenario DJ
- DJ Andee (20:00 h.)