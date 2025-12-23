Este viernes abre Planeta Gran Canaria en su 25 cumpleaños

La feria de entretenimiento familiar comienza este 26 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 4 de enero, como cada Navidad en Gran Canaria durante 25 años

Las vacaciones navideñas tienen una nieva cita con Planeta Gran Canaria desde el próximo viernes 26 de diciembre y hasta el 4 de enero. Este festival familiar cumple 25 ediciones ofreciendo a toda la familia una oferta de ocio en la que pueden encontrar todo tipo de actividades.

Cartel de Planeta Gran Canaria Navidad 2025

Inauguración

Planeta Gran Canaria nació para ser un espacio de diversión, ilusión y fantasía para todas las familias de la isla de Gran Canaria. El objetivo es hacer posible que compartan tiempo de ocio educativo en unas fechas tan señaladas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, será el encargado de inaugurar la feria este viernes, 26 de diciembre, a las 11.30 horas, acompañado por la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso.

La Feria regresa a la capital grancanaria para celebrar esta edición especial de aniversario con muchas novedades y un amplio programa de actividades que van desde los talleres hasta el teatro, los hinchables, la gastronomía y las atracciones.

Invictor

Una de las citas más esperadas será la de los días 3 y 4 de enero, a las 12.00 horas, con Invictor. El popular youtuber del grupo de Los Compas tendrá un encuentro con sus seguidores y firmará sus libros. En el propio reciento se podrán comprar ejemplares, ya que la Librería Agapea montará un punto de venta.

Para participar en este evento se requiere una entrada especial.