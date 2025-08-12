Los blanquiazules afrontan este viernes 15 de agosto, a las 19:30 horas, el tercer encuentro de pretemporada que se podrá seguir en directo en Televisión Canaria

Televisión Canaria continúa apostando por el deporte regional y los equipos canarios, y este viernes, 15 de agosto, a las 19:30 horas, ofrecerá en directo el tercer amistoso de pretemporada del CD Tenerife, que se enfrentará al CD Marino en el Estadio Antonio Domínguez de Los Cristianos.

El encuentro, que contará con la narración de Dani Álvarez y los comentarios de Tamara Blasco, podrá seguirse en abierto a través de la señal televisiva y en los soportes digitales de la cadena. La cobertura informativa se completará además minuto a minuto a través de las redes sociales de Deportes de Televisión Canaria.

Los blanquiazules llegan a esta tercera jornada de preparación después de dos emocionantes derbis, que se pudieron seguir en la televisión pública, y que se saldaron con una victoria en la tanda de penaltis (4-1) y una derrota la pasada semana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, que terminó con triunfo amarillo por 3-1.

Bajo la dirección de Álvaro Cervera, el CD Tenerife afronta este nuevo amistoso como una oportunidad para seguir afinando conceptos tácticos y físicos que ha ensayado durante las últimas semanas de entrenamiento, con la vista puesta en el arranque oficial de la temporada, previsto para el domingo 17 de agosto.