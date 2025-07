Estrellas de la trompeta al micrófono, en ‘Noveno Auditorio’

La Radio Canaria se traslada al epicentro del jazz y la música en ExpoMeloneras para vivir la 18ª edición del Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas

Acompañan a Rubén Mayor figuras de la talla de Chano Gil, el aclamado Benny Benack III, y otros trompetistas internacionales y jóvenes talentos

Como cada año por estas fechas, ‘Noveno Auditorio‘ traslada los estudios de la Radio Canaria por el ajetreado ambiente que se vive estos días en el Palacio de Congresos de ExpoMeloneras en el sur de Gran Canaria, donde se está celebrando el festival de trompeta más importante de Europa durante el periodo estival: El Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas (MITF).

Así, este jueves 17 de julio a partir de las 18:00 horas, el programa dedicado a la música y la cultura emite una nueva entrega sobre la 18º edición de esta cita internacional en la que contará con trompetistas y otras figuras relacionadas con la organización del evento que comenzó el pasado domingo y se prolongará hasta el viernes 18 de julio.

El presentador y catedrático del Conservatorio Oficial de Música de Canarias, Rubén Mayor, charlará con Chano Gil, director artístico del MITF, sobre el propósito de este encuentro que no es otro que reunir a grandes trompetistas internacionales y dar a conocer los géneros que abarca este instrumento mediante conciertos y otras actividades que contempla el programa de estos días. Al mismo tiempo, se da la oportunidad a músicos, estudiantes y artistas en general de todas partes del mundo a presentar sus trabajos a artistas de primer nivel de todos los lugares del planeta, uniendo experiencia y aprendizaje. El también director artístico de la Gran Canaria Big Band, es miembro del afamado grupo Ten Of The Best, que reúne a diez de los mejores trompetistas de diversas nacionalidades con el que hace giras por todo el mundo.

El neoyorkino Benny Benack III, que protagonizó junto a la Gran Canaria Big Band el concierto inaugural del festival, también tomará el micrófono de la Radio Canaria. El trompetista y vocalista, nominado a diferentes premios de la industria de la música internacional, se ha convertido en una voz líder del jazz de su generación, que ha encabezado el cartel de clubes y festivales de todo el mundo, con su álbum en directo, ‘This Is The Life’, muy aclamado por la crítica, que ha acumulado miles de reproducciones y liderado las listas de radio de JazzWeek.

Otros reconocidos trompetistas a nivel internacional que pasarán por el set de la Radio Canaria para conversar con Rubén Mayor serán Ernesto Chuliá y José Vicente Araña, uno de los fundadores de este festival. También hablarán sobre sus impresiones en el festival los alumnos Irving Sánchez, que ha venido desde México, y el canario Roberto Martín.

Sobre el MITF

El Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas (MITF) vio la luz el verano de 2008 gracias a la iniciativa de sus dos fundadores, los trompetistas Sebastián Gil y José Vicente Araña.

Está considerado, por la crítica especializada, como uno de los mejores festivales de este instrumento a nivel mundial y nace del interés en la difusión de este instrumento en la geografía insular canaria y tiene como principal objetivo el acercar y difundir el mundo de la trompeta, así como de la música, en nuestra territorio.

El Festival emite un gran número de actividades, lecciones magistrales o masterclass vía streaming. Además de las clases que se imparten, este Festival cuenta con el X Concurso de Repertorio Orquestal, el Festival Joven, un taller de improvisación y el Masterclass Spanish Brass. En cuanto a los conciertos, además del concierto inaugural y el Trumpet in memoriam ya celebrados, en los próximos días tendrán lugar el Concierto Spanish Brass & Matthias Höfs, y los Grandes Conciertos para Trompeta y Orquesta.