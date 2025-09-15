De visita oficial en Canarias, el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dicho que el tema migratorio es un problema común de la UE que hay que abordar de esa forma

Una delegación de diputados del Parlamento Europeo, en visita oficial a Canarias para conocer la situación migratoria de las islas, tratará de encontrar vías de financiación europea extras para abordar la cuestión migratoria en el archipiélago.

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el polaco Bogdan Rzońca. Ha asegurado que el asunto migratorio es un problema común de la Unión Europea que hay que abordar de esa forma.

La idea, ha ahondado, es recabar información sobre los problemas específicos a los que se enfrentan personas e instituciones. Y de qué manera se pueden utilizar herramientas como el Pacto de Asilo y Migración europeo.

«Lo importante para la Unión Europea es encontrar fondos para poder ayudar a los migrantes. Y este es un tema que nosotros debatimos mucho en el Parlamento Europeo. Necesitamos encontrar una forma de cuantificar la ayuda», ha resumido Rzońca. Junto a otros eurodiputados ha visitado por la mañana el centro de Las Raíces, que ha descrito como «limpio, ordenado y con muchísimos jóvenes».

A esos jóvenes que migran, ha agregado, es para quienes hay que buscar soluciones para que no necesiten venir de manera irregular.

Diferente enfoques

Ante esto, ha insistido, se debe abordar la cuestión migratoria desde diferentes enfoques. Como el económico, el legal y el enfoque que puede aportar Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE), el Parlamento Europeo y gobiernos estatales y regionales.

«Todos ellos tienen que colaborar para encontrar una solución a este problema. Es muy importante la relación entre los migrantes y los que les pueden dar empleo, una vez se establecen en los diferentes países. También los gobiernos y Frontex nos han expresado la necesidad de poder llevar a cabo mejor su trabajo», ha recalcado el eurodiputado polaco.

Ha recordado asimismo que hay numerosos conflictos en el mundo, como el que está «en nuestra fronteras», en Ucrania, y que la cuestión migratoria está también relacionada con la seguridad en Europa.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado la importancia de que la atención a los migrantes sea digna y pueda garantizarse sí siempre. «Una vez que la política exterior del Gobierno de España ha fracasado y llegan, hay que atenderlos de manera humana, con dignidad. Y nos gustaría que se abra el debate en el seno de la Unión Europea sobre el distinto estatus de adultos y menores», ha especificado el presidente regional.

Ayudas económicas

En este sentido, ha lamentado que las ayudas que recibe el Gobierno de España no distinguen si deben ir para los menores extranjeros no acompañados, cuyo estatus jurídico es uno, o si tienen que ir para los adultos. Ha abogado asimismo Clavijo por empezar a aplicar la nueva modificación legislativa de la ley de extranjería para que en 15 días se asigne a los menores otra comunidad autónoma.

Respecto a ayudas específicas, el presidente Clavijo ha lamentado el retraso en las trasnferencias del Gobierno de España pese a los cerca de 580 millones de euros recibidos de la Unión Europea para cuestiones relacionadas con la inmigración, ha expresado.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (c), el vicepresidente, Manuel Domínguez (2i), y el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzonca (d), junto con los miembros de la delegación, participaron este lunes en una rueda de prensa antes de mantener una reunión en Santa Cruz de Tenerife. EFE/Alberto Valdés

130 millones de ‘retraso’

Ha cifrado el retraso actual en unos 130 millones de euros de transferencias que está costeando el Gobierno canario con fondos propios, una situación que no cree, ha dicho, que sea «justa».

Respecto a vincular seguridad e inmigración, como ha hecho Rzońca o su vicepresidente Manuel Domínguez (PP), Clavijo ha hecho referencia a que muchas veces «se enteran» de la llegada de las pateras cundo ya están en la costa, de modo que es necesario un mayor despliegue del Frontex que refuerce la protección de las fronteras.

Sin embargo, ha agregado, eso no significa que «inmigración vaya unido a inseguridad». «De hecho los datos en Canarias reflejan que no hay una relación o una correlación directa. Pero sí es evidente que las pateras llegan y no son detectadas», ha ahondado el presidente.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha coincidido en reclamar una mayor presencia de Frontex en las costas del archipiélago. Para reforzar la seguridad y evitar nuevas tragedias en el mar. Domínguez ha recordado que en las últimas semanas una embarcación con tripulantes indocumentados llegó hasta el puerto de Órzola (Lanzarote). Un hecho que, ha dicho, refleja la vulnerabilidad de las islas, pues además provocó un vertido.