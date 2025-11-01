Los servicios de emergencia fueron alertados tras la caída de una persona en una zona de rocas del litoral de San Bartolomé de Tirajana

El GES evacúa en helicóptero a un hombre de Playa Montaña Arena. Imagen del 112 Canarias

El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias evacúa en helicóptero a un hombre de 58 años de Playa Montaña Arena, en Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar este sábado a las 17:43 horas en la zona de costa del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso por la caída de una persona en una zona de rocas del litoral antes mencionado, tras la que precisaba de asistencia sanitaria.

Informa RTVC

Contusiones de carácter moderado

Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente.

El helicóptero rescató al afectado con la colaboración de los bomberos municipales y lo trasladó hasta el Aeródromo de Maspalomas-El Berriel. En el momento inicial de la asistencia, el hombre presentaba diversas contusiones de carácter moderado.

El personal del SUC asistió al herido tras su aterrizaje para trasladarlo a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.