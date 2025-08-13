Un helicóptero medicalizado del SUC trasladó al varón al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Rescatan a un hombre con síntomas de ahogamiento incompleto en la Playa de Montaña Arena. Imagen del 112 Canarias

Este miércoles he tenido lugar el rescate de un hombre con síntomas de ahogamiento incompleto en la Playa Montaña Arena de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

Así, sobre las 12:46 horas, el el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un hombre precisaba asistencia sanitaria tras sufrir un semiahogamiento en la playa mencionada anteriormente.

Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se personó en el lugar del incidente.

Traslado en helicóptero

Según explica el 112, dos personas que se identificaron en el lugar como personal sanitario le prestaron la primera atención al afectado, al que otros bañistas sacaron del agua.

En el momento de la asistencia, el hombre presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado, por lo que se le trasladó en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.