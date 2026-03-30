El afectado sufrió politraumatismos tras colisionar con un coche en la carretera GC-500 a su paso por San Bartolomé de Tirajana

Un motorista de 40 años resultó herido grave este domingo tras chocar con un automóvil en San Bartolomé de Tirajana. El personal sanitario del SUC estabilizó al herido en el lugar antes de su traslado aéreo. Los servicios de emergencia evacuaron al paciente en helicóptero hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Evacuado en helicóptero un motorista herido grave tras un choque en Gran Canaria / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió varias llamadas de alerta a las 13:36 horas. Los testigos informaron sobre un accidente entre un coche y una moto en el punto kilométrico 5. El incidente ocurrió exactamente en la vía GC-500 dentro del municipio sureño.

Por consiguiente, el 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para la zona. El Servicio de Urgencias Canario desplazó dos ambulancias y un helicóptero medicalizado al lugar. Los sanitarios atendieron al varón que presentaba politraumatismos de carácter muy grave.

Posteriormente, el personal del SUC logró estabilizar al afectado tras una primera intervención de urgencia. Los efectivos trabajaron con rapidez para preparar al paciente para su posterior traslado hospitalario. La gravedad de las lesiones requirió una actuación coordinada entre todos los servicios.

Operativo de traslado aéreo

Debido a la urgencia, una ambulancia medicalizada llevó al herido hasta el aeródromo de Maspalomas. En este punto esperaba el helicóptero del SUC para realizar la evacuación definitiva. Esta maniobra permitió ganar un tiempo vital para la supervivencia del motorista.

Asimismo, el equipo médico del helicóptero supervisó al paciente durante todo el trayecto hacia la capital. El vuelo finalizó con éxito en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Allí, el personal de urgencias recibió al herido para continuar con su tratamiento.

Mientras tanto, la Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la carretera afectada. Los agentes controlaron la circulación para evitar nuevos incidentes durante la asistencia sanitaria. Además, los efectivos policiales instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas.