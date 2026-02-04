ES NOTICIA

Evelyn Alonso deja la gestión del taxi de Santa Cruz de Tenerife tras denunciar «ataques personales»

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La concejal de Movilidad de la capital tinerfeña remitió una carta al alcalde de la ciudad explicando la decisión

Evelyn Alonso, concejal de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, renunció este miércoles a gestionar las competencias en materia de taxi tras recibir, según afirmó, ataques personales y manifestaciones que exceden el legítimo debate político o sectorial, situaciones que le han generado «un perjuicio psicológico evidente».

Imagen actual: Santa Cruz de Tenerife y Madrid son las ciudades con el precio por kilómetro más caro durante el día mientras Las Palmas de Gran Canaria es de las que tienen las tarifas del taxi urbano más bajo
Evelyn Alonso deja la gestión del taxi tras denunciar «ataques personales»/ Archivo RTVC

La edil remitió una carta al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en la que explica los motivos que la han llevado a renunciar a la gestión del sector del taxi y ha tomado la decisión de apartarse “por responsabilidad institucional, por coherencia personal y por respeto a la ciudadanía”.

Gladis de León, nueva coordinadora

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña dio cuenta de esta situación este miércoles en un comunicado en el que señaló que la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, asumirá desde ahora las competencias sectoriales en materia de gestión del transporte discrecional de personas en automóviles de turismo (auto-taxi).

Así lo ha recogido el decreto firmado por Bermúdez en el que se revoca la delegación conferida en favor de la concejala Evelyn Alonso en lo concerniente a la gestión del sector del taxi, conservando el resto de las delegaciones en materia de Movilidad.

En este comunicado, Bermúdez acepta la renuncia de la concejala a la que agradece “el esfuerzo realizado en estos dos años para intentar mantener un diálogo sosegado y respetuoso con un sector como el del taxi, de máxima importancia para la ciudadanía”.

Con el nombramiento de Gladis de León como responsable de estas competencias, el alcalde confía en “seguir avanzando en la mejora de un sector con el que esta Corporación siempre ha tenido, tiene y tendrá la mano tendida para abordar todas las necesidades de este servicio público”.

De León, por su parte, lamenta la renuncia de su compañera y acepta el encargo del alcalde para asumir las competencias en la gestión del transporte discrecional de personas en taxis.

