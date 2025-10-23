Mariano Moreno no ha respondido a los senadores de la comisión Koldo sobre la posible financiación ilegal o una caja B en la sede del PSOE en la calle Ferraz

El exgerentes del PSOE ha evitado declarar ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, no ha respondido a las preguntas de los senadores de la comisión Koldo. Ha alegado tener que declarar como testigo en el Tribunal Supremo.

Moreno ha sido citado por el alto tribunal el próximo miércoles. Por esta razón, no ha querido declarar, ha expuesto, y ha pedido que le vuelvan a convocar más adelante.

María Caballero, de UPN, ha comenzado preguntándole sobre la posible financiación ilegal del PSOE, y ha respondido leyendo un breve texto en el que ha indicado que no les iba a contestar.

«Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy», ha dicho Moreno.

Caballero le ha respondido que «no tiene ningún sentido que no quiera aquí responder» porque tiene que dar explicaciones «aquí, en el Tribunal Supremo y donde haga falta».

Desde el PP, Salvador Foronda, ha sugerido que cuando declare en la sede judicial, el juez Leopoldo Puente puede imputarle en el caso. Por lo tanto, seguirá poniendo excusas para no dar explicaciones en el Senado.

Tercera vez sin declarar

En este caso, señala Foronda, sería la tercera vez que Moreno pase por la comisión Koldo sin dar explicaciones.

Moreno ha sido citado por Puente como testigo porque la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil detectó pagos en efectivo del PSOE. Unos sobres con dinero que también recibiría supuestamente el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En sus conclusiones, Foronda, ha asegurado que Moreno fue premiado con la presidencia de una empresa pública por guardar silencio sobre «la financiación ilegal» de Ferraz.

Por su parte, Ángel Pelayo Gordillo, de VOX, también sin conseguir contestaciones, y le ha dicho a Moreno que cree que si no quiere testificar «no es para proteger sus derechos, sino para proteger los derechos de otro».

También intervinieron Joan Queralt, de ERC, sin hacer preguntas. Por parte del PSOE, José Latorre, ha lamentado que el PP utilice esta comisión parlamentaria para una «campaña de infundios».

La comisión Koldo continua la comparecencia de la actual gerente socialista, Ana María Fuentes, y prevista para esta tarde, y la próxima semana, será el turno para Pedro Sánchez.