El Parque de Santa Catalina acoge este domingo la Exhibición de comparsas infantiles

Redacción RTVC
Mencionado acto de comparsas infantiles estará presentado por Lorenzo de Vera y Déborah Artiles

El Parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria acogerá a partir de las 18:00 horas la la Exhibición de comparsas infantiles, fuera de concurso. Así es que, cinco grupos actuarán en Santa Catalina: Brisa de Volcán, Rayo de Luna Junior, Yurimagua Junior, Tropicana Infantil y Lianceiros Junior.

La cita estará presentada por Lorenzo de Vera y Déborah Artiles. Cabe destacar que, el nivel de mencionadas comparsas sigue siendo significativo. La cantera se encuentra garantizada, pues cada año son más los grupos que se inscriben para dar cuenta de sorprendentes coreografías y vestuarios.

Por esta razón, el Carnaval de ‘Las Vegas’ de Las Palmas de Gran Canaria ha dedicado una jornada a los grupos infantiles.

Dónde poder seguir el acto

  • A través del canal de Youtube de RTVC
  • En la plataforma Canarias Play

