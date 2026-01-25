Éxito de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas con más de 2.000 participantes

Más de 2.000 corredores llenaron de atletismo el Puerto de Las Palmas en la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas

La Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas vivió este domingo una jornada marcada por el atletismo popular y de alto nivel en donde Fran Cabrera y Ana Boullón se proclamaron campeones de Canarias de Media Maratón en una prueba que volvió a situar al Puerto de Las Palmas como escenario deportivo de referencia al recibir a más de 2.000 corredores totales.

Una mañana de atletismo por todo lo alto

La salida conjunta de las distancias de Media Maratón y 10 kilómetros tuvo lugar a las 8:00 horas, con salida y meta ubicadas en la Avenida de los Consignatarios, punto neurálgico del recorrido y epicentro de la actividad durante toda la mañana.

En la distancia reina de la jornada, la Media Maratón, tomaron la salida un total de 650 corredores, que afrontaron un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo, garantizando así las máximas garantías técnicas y reglamentarias para la competición.

Campeonato de Canarias de Media Maratón

En categoría masculina, el triunfo fue para Fran Cabrera con un tiempo de 1:08:34, seguido en el podio por Navin Khatwani –1:13:56- y Raúl Bermúdez – 1:13:59-. En categoría femenina la victoria correspondió a Ana Boullón – 1:27:08- , acompañada en el podio por Raquel García –1:28:22- y Atteneri Marrero –1:32:26-, configurando así los tres primeros puestos de la Media Maratón Fundación Puertos de Las Palmas.

Resultados 10 kilómetros

La prueba de 10 kilómetros, que compartió salida con la Media Maratón, contó con la participación de 713 corredores. En categoría masculina, el podio estuvo formado por Jorge Álvarez quien cruzó la meta en un tiempo de 33:15, el segundo puesto fue para Santiago Alemán con tiempo de 34:08 y a tercera plaza fue para Iván Bayon –34:10-, mientras que en categoría femenina las tres primeras clasificadas fueron Alba García –38:07- , Elodie Sanchez –40:33- e Irene Sánchez –41:42-.

Turno para el 5K y el deporte base

A las 11:05 horas fue el turno de la distancia de 5 kilómetros, en la que tomaron la salida 540 corredores. En esta prueba, los tres primeros clasificados en categoría masculina fueron Kirian Montesdeoca -15:39-, Airan Domínguez -15:59- y Abraham Rodríguez -15:15-, mientras que en categoría femenina el podio estuvo compuesto por Mavia Martín -20:33-, Sandra López -21:18- y Elena Valdivielso -21:50-.

Además, el programa incluyó la celebración de carreras infantiles, una de las principales novedades de esta edición, en las que participaron un total de 150 niños, reforzando la apuesta de la organización por la promoción del deporte base y el fomento de los valores del atletismo entre los más pequeños.

Entrega de trofeos y reconocimientos

Durante la jornada se procedió a la entrega de trofeos a los mejores clasificados de cada distancia en el Centro Comercial El Muelle, tanto a los ganadores absolutos como por categorías, incluyendo a los participantes de las pruebas infantiles.

Con esta edición, la Fundación Puertos de Las Palmas recupera una carrera icónica en la ciudad, consolidando una cita deportiva que supone una excelente oportunidad para abrir el puerto a la ciudadanía, uno de los más importantes del Atlántico y principal motor económico y social de Las Palmas de Gran Canaria.