Expectación en Canarias por la próxima visita del Papa León XIV

La anunciada visita de León XIV a Canarias está generando una gran expectación de la que se hacen eco algunos sacerdotes con encuentros similares con otros pontífices

Informa: RTVC.

La visita de León XIV a Canarias ha creado gran entusiasmo entre la sociedad del archipiélago. El clero celebra este viaje a las islas que se convertiría en la la primera visita de un Papa a Canarias.

El papa León XIV visitará en junio por primera vez Canarias. Reuters.

En septiembre de 2024, el Papa Francisco, consideró la posibilidad de viajar a Canarias, para conocer la situación de los migrantes. Pocos meses antes, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se había reunido con el Sumo Pontífice para comentarle la situación de los migrantes por la falta de ayudas para esta emergencia.

Última visita de un papa a España en 2011

Gran Canaria y Tenerife estarían en la agenda del Papa León XIV. El anuncio del viaje a Canarias fue comunicado el pasado viernes por el episcopado español que ya han comenzado a planificar la visita a España en el mes de junio. En esta reunión estaban los cardenales arzobispos de Madrid y de Barcelona, José Cobo y Juan José Omella, junto al obispo de Canarias José Mazuelos y el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal Española Luis Argüello y César Magán.

La última visita papal a España se remonta a 2011. En esa ocasión, Benedicto XVI se desplazó a Madrid para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. En 2006 y 2010, estuvo Benedicto también en España. El primer Papa que viajó a España fue Juan Pablo II y repetiría en otras cinco ocasiones.