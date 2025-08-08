La feria se celebrará del 2 al 5 de octubre en Tenerife con exhibiciones, competiciones y actividades participativas sobre modalidades vernáculas

Los deportes tradicionales tendrán un papel central en ExpoDeca 2025 / GOBIERNO DE CANARIAS

ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife con una clara apuesta por la difusión, práctica y protección de los juegos y deportes tradicionales del Archipiélago. Estas modalidades contarán con un área destacada dentro del programa, consolidándose como eje central de esta cita de referencia para el sector deportivo regional.

Durante los cuatro días, el público podrá disfrutar de exhibiciones, competiciones y actividades participativas en torno a disciplinas como la lucha canaria, la bola, el salto del pastor, el levantamiento de arado o la vela latina. El objetivo es acercar estas prácticas a todos los públicos y poner en valor su relevancia como patrimonio cultural y símbolo de identidad de las ocho islas.

El espacio dedicado a los deportes autóctonos será un punto de encuentro intergeneracional, donde las personas mayores podrán revivir juegos de su infancia y los más jóvenes conocer nuevas disciplinas. La experiencia de 2024, en la que esta zona fue una de las más visitadas y mejor valoradas, ha reforzado la apuesta por este espacio en la edición 2025.

Un área de divulgación y exhibición para cada modalidad

Cada modalidad dispondrá de su propio área de divulgación, exhibición y práctica, fomentando la participación directa del público para garantizar la continuidad de estas tradiciones deportivas. Además, ExpoDeca reunirá a federaciones, clubes, entidades públicas y privadas, instituciones académicas y empresas del sector para impulsar un desarrollo deportivo integrador, sostenible y ligado al territorio.

Las federaciones de juegos y deportes tradicionales —entre ellas la de Barquillos de Vela Latina Canaria, Lucha del Garrote Canario, Bola Canaria, Lucha Canaria, Levantamiento de Arado y Salto del Pastor Canario— participarán activamente para asegurar el rigor y respeto en la difusión de cada disciplina.