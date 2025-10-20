La exposición ‘Néstor reencontrado’ podría viajar a Las Palmas de Gran Canaria

El TEA acuerda facilitar una posible itinerancia de la muestra ‘Néstor reencontrado’ para favorecer el intercambio cultural entre las islas

La exposición ‘Néstor reencontrado’ ha obtenido el visto bueno del Consejo de Administración del Tenerife Espacio de las Artes (TEA) para una posible itinerancia de la muestra.

Una de las obras de Néstor Martín-Fernández de la Torre, ‘Poema Tierra. La Primavera’ (1934-1938)

Uno de los primeros destinos de la muestra podría ser Las Palmas de Gran Canaria. Tiene como propósito que el público grancanario también pueda disfrutar de esta muestra dedicada a Néstor Martín-Fernández de la Torre, una de las figuras más relevantes del modernismo canario.

Con esta iniciativa, TEA reafirma su compromiso con la divulgación del patrimonio artístico canario y con la colaboración entre las principales instituciones culturales del archipiélago. Busca favorecer la circulación de las ideas, las obras y las miradas que conforman la identidad común de las Islas.

‘Jardín de las Hesperides’, de Néstor Martín-Fernández de la Torre

La exposición estará en el TEA desde el 24 de octubre

La exposición, que se inaugurará en TEA este 24 de octubre a partir de las 18:00 horas. Reúne un conjunto excepcional de pinturas, dibujos, bocetos y materiales documentales que recorren toda la trayectoria del artista.

Muchas de las piezas de esta retrospectiva, comisariada por Juan Vicente Aliaga, proceden de colecciones públicas y privadas, algunas presentadas al público por primera vez. Néstor reencontrado ofrece una lectura renovada de la obra del creador, destacando su visión estética, su diálogo con el simbolismo europeo y su papel fundamental en la construcción de una identidad visual para Canarias en el primer tercio del siglo XX.

Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938) fue pintor, escenógrafo y diseñador. Está considerado una de las figuras más singulares del modernismo español. Su trabajo se caracteriza por la elegancia del trazo, el uso simbólico del color y la fusión entre arte, arquitectura y diseño decorativo. Entre sus obras más destacadas figuran el proyecto del Poema del Atlántico y la dirección artística del Pueblo Canario, concebido junto a su hermano, el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre.

