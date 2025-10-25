Los hechos tuvieron lugar en la playa de La Cantería, al norte de Lanzarote

Fallece un bañista en Haría, en Lanzarote. Imagen de Europa Press

Un bañista alemán de 65 años ha fallecido en aguas de Haría, en Lanzarote, a primeras horas de la tarde de este sábado, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

El hombre fue rescatado en situación de parada cardiorrespiratoria en la playa de La Cantería y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario acudieron tratando de reanimarlo, aunque sin éxito, explica dicho centro en un comunicado.

El suceso, registrado sobre las 13:30 horas, movilizó además a personal del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, de la Policía Local y de la Guardia Civil, encargándose los últimos de instruir diligencias al respecto, precisa el 112.