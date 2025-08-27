ES NOTICIA

Fallece una joven tras precipitarse accidentalmente y caer al mar en El Hierro

En el momento del rescate, la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que el personal del SUC realizó maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado

Una joven de 20 años falleció este miércoles en la zona de costa del Charco Manso, en El Hierro, tras precipitarse accidentalmente y caer al mar.

Se rescató a la joven en parada cardiorrespiratoria por el helicóptero del GES y se le atendió en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario, que le realizó maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado.

Sobre las 16.30 horas de este miércoles, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban que una mujer se había precipitado accidentalmente en la zona y había caído al mar.

Fallece una joven tras precipitarse accidentalmente y caer al mar en El Hierro. Imagen de archivo del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
Se activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. La Guardia Civil se hace cargo de las diligencias judiciales.

