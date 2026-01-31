El expresidente, Melchior estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra y continuó sus estudios de Ingeniería Economía y Construcción de Máquinas en Alemania

Este sábado 31 de enero, ha fallecido el que fue presidente del Cabildo de Tenerife, desde el año 1999 hasta 2013, Ricardo Melchior.

En cuanto a su formación, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra y continuó sus estudios de Ingeniería Economía y Construcción de Máquinas en la Escuela Técnica Superior de Aquisgrán (RWTH Aachen), en Alemania.

Director de CAPSA

Ya en 1977 regresó a Tenerife y fue nombrado director de CAPSA, empresa encargada del Puerto de Tenerife, donde trabajó durante cuatro años. En 1981 asumió la jefatura de «Nuevas Energías» en la empresa eléctrica Unelco.

Su actividad política comenzó en 1987 con el acceso a la Vicepresidencia del Cabildo Cabildo de Tenerife, cargo que compaginó con los de consejero insular de Planificación y Desarrollo Económico (1987-1991), Agricultura y Desarrollo Económico (1991-1995) y Agricultura y Aguas (1995-1999).

Trayectoria política

Se mantuvo en el cargo de vicepresidente hasta 1999 año en el que fue elegido Presidente del Cabildo al encabezar la lista de Coalición Canaria con 150.000 votos. Una vez ya en el 2003 renovó el cargo tras obtener 170.000 votos en las elecciones autonómicas y locales de ese año. En 2007 tomó posesión de la presidencia por tercera Legislatura consecutiva. En 2011 volvió a acceder, por cuarta vez consecutiva, a la presidenta del cabildo, tras ganar las elecciones con 150.000 votos.

También fue senador por la isla de Tenerife durante el mandato 2004-2008.

Reacciones en el ámbito político

Desde primera hora de este sábado, han sido diversos los políticos que han lamentado su fallecimiento, entre ellos el Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quién lo ha definido como «un compañero generoso y un referente del servicio público».

También, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha mostrado su pésame a la familia y amigos del expresidente del Cabildo de Tenerife, a través de su cuenta de X.

De mismo modo, el Club Deportivo Tenerife ha indicado a través de su red social X, que guardará un minuto de silencio en la previa ante el Guadalajara.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres también ha lamentado el fallecimiento de Ricardo Melchior, y a través de la red social X, ha mandado sus condolencias a la familia y allegados.