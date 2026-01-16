Cristino de Vera ha fallecido a los 94 años de edad y ha sido Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 2005

En la imagen, el artista canario, Cristino Vera. Cedida.

El pintor tinerfeño Cristino de Vera, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1998 y Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 2005, ha fallecido este viernes a los 94 años.

Pintura contemporánea

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado a través de las redes sociales que el archipiélago «pierde a uno de los grandes referentes» de la pintura contemporánea canaria.

«Su obra nos enseñó a mirar la vida, el silencio y la muerte, deja un legado imprescindible para la cultura canaria que trasciende fronteras», reiteró. «Mi más sentido pésame a su familia, amistades y al mundo del arte», ha comentado.

Presidenta del Cabildo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha resaltado su «extraordinaria trascendencia artística, espiritual y humana». Además, ha subrayado que «su obra queda para siempre como tesoro de la humanidad». «Mi pésame para su familia, personas allegadas y amistades», ha agregado.

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha lamentado profundamente su fallecimiento. También ja resaltado que es ‘Hijo Predilecto de Tenerife’ y una de las figuras «más destacadas» del arte contemporáneo canario.

Legado artístico

Ha remarcado también que se le concedió la ‘Gran Distinción de Nivaria’ en reconocimiento a una «trayectoria ejemplar» y a una obra pictórica de «enorme trascendencia», que situó a Tenerife en el panorama artístico internacional.

«Cristino de Vera deja un legado artístico y humano de incalculable valor. Desde el Cabildo trasladamos nuestras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad cultural. Tenerife mantendrá siempre viva su memoria y su contribución a la historia del arte», ha explicado.