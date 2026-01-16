ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Fallece el pintor tinerfeño Cristino de Vera, Premio Nacional de Artes Plásticas

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Cristino de Vera ha fallecido a los 94 años de edad y ha sido Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 2005

En la imagen, el artista canario, Cristino Vera. Cedida.

El pintor tinerfeño Cristino de Vera, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1998 y Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 2005, ha fallecido este viernes a los 94 años.

Pintura contemporánea

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado a través de las redes sociales que el archipiélago «pierde a uno de los grandes referentes» de la pintura contemporánea canaria.

«Su obra nos enseñó a mirar la vida, el silencio y la muerte, deja un legado imprescindible para la cultura canaria que trasciende fronteras», reiteró. «Mi más sentido pésame a su familia, amistades y al mundo del arte», ha comentado.

Presidenta del Cabildo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha resaltado su «extraordinaria trascendencia artística, espiritual y humana». Además, ha subrayado que «su obra queda para siempre como tesoro de la humanidad». «Mi pésame para su familia, personas allegadas y amistades», ha agregado.

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha lamentado profundamente su fallecimiento. También ja resaltado que es ‘Hijo Predilecto de Tenerife’ y una de las figuras «más destacadas» del arte contemporáneo canario.

Legado artístico

Ha remarcado también que se le concedió la ‘Gran Distinción de Nivaria’ en reconocimiento a una «trayectoria ejemplar» y a una obra pictórica de «enorme trascendencia», que situó a Tenerife en el panorama artístico internacional.

«Cristino de Vera deja un legado artístico y humano de incalculable valor. Desde el Cabildo trasladamos nuestras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad cultural. Tenerife mantendrá siempre viva su memoria y su contribución a la historia del arte», ha explicado.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

CL Aridane vs CL Las Manchas buscan un puesto en la final de la Liga Cabildo de La Palma-SPAR

Fallece un senderista de 82 años tras sufrir una caída en La Palma

Instalan una planta solar fotovoltaica en el Almacén de Merese, en La Frontera

Gala de inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

RCD Espanyol vs Girona FC: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026