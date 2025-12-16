El artista grancanario Luis Montull ha fallecido a los 91 años y deja una amplia trayectoria artística que comenzó con apenas 13 años

Este martes ha fallecido uno de los artistas más reconocidos de Canarias, Luis Alemán Montull. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1934, comenzó desde la infancia a desarrollar su talento artístico. Deja un enorme legado artístico, entre el que destaca, como parte del paisaje urbano de la ciudad que lo vio nacer, el conjunto escultórico de Plaza España.

Conjunto escultórico de Plaza España, de Luis Montull

Biografía

Luis Alemán Montull nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1934. Su primera obra destacable la realiza a los trece años. De 1948 a 1954 asiste a clases de escultura y dibujo en la Escuela Luján Pérez. Allí conoce a Abraham Cárdenes con quien mantiene una estrecha relación.

En 1954 viaja a Barcelona para continuar su aprendizaje. Asiste como alumno libre a la Escuela de Bellas Artes de San Jorge. Cinco años después se traslada a París donde permanecerá siete años.

En París trabaja con el escultor Cazabaun, director de la Asociación de Artistas de Francia. En 1960 expone por vez primera en el Salón Puteaux. Después de esta exposición se sucederán algunas exposiciones colectivas junto a otros artistas españoles también en París.

Tras su periplo parisino se traslada nuevamente a Barcelona hasta 1970, momento en el que regresa a su ciudad natal por la enfermedad de su padre. A partir de entonces se suceden numerosas exposiciones individuales y colectivas, así como numerosos encargos de esculturas urbanas en todo el archipiélago.

El arista Luis Montull frente a su obra en la Plaza España

Obra

El trabajo escultórico de Plaza España se titula ‘Monumento a las actividades primitivas canarias’. Tiene 14 metros de altura en los años 1975-77 y está hecho en piedra de Tamadaba. En él, el autor indaga en las actividades primitivas de las islas. La pesca artesanal, agricultura y los peones especialistas camineros están representados en el conjunto. Fue ideado en conmemoración del quinientos aniversario de la fundación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Es una de sus obras icónicas dentro de un amplio legado. Montull creó un estilo propio. Sus monumentos son símbolos, porque no buscan representar la realidad. Sus campesinos, peones y pescadores, frecuentes en sus obras, están ataviados con los ropajes propios de la dinámica formativa de sus profesiones.

Son también un homenaje a la historia primitiva de Gran Canaria. De esta forma la cestería, cantería, los bordados, las canastillas, madera, hilados y cuchillos forman parte de sus creaciones.



