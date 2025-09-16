El hombre fue rescatado por otros usuarios de la playa de Corralejo, en Fuerteventura, con signos de ahogamiento

Un hombre de unos 50 años falleció este lunes tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la playa de Corralejo, en el municipio de La Oliva de la isla de Fuerteventura.

Un hombre fallece tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la playa de Corralejo, en Fuerteventura

El hombre fue sacado del agua por unas personas, quienes alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes). El afectado precisaba asistencia sanitaria porque presentaba signos de ahogamiento.

El personal de socorrismo en playas constató que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas hasta la llegada del equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los servicios de emergencias continuaron con las maniobras avanzadas que no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.

Efectivos policiales colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes oportunos.