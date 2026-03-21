El exdirigente falleció a los 79 años y se decretará tres días de luto oficial

El expresidente del Cabildo de El Hierro entre 1991 y 1995, Inocencio Hernández González, falleció este sábado a los 79 años, según informó la institución insular, que decretará tres días de luto oficial.

Fallece Inocencio Hernández, expresidente del Cabildo de El Hierro/ Imagen del PSOE

La capilla ardiente se instalará en el salón de plenos del Cabildo de El Hierro, donde se habilitará un libro de condolencias, mientras que las banderas ondearán a media asta en las dependencias oficiales durante el periodo de luto.

Dilatada trayectoria política

Inocencio Hernández González, nacido en Valverde en 1946, era licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y desarrolló una dilatada trayectoria política y administrativa.

Fue presidente del Cabildo de El Hierro, delegado insular del Gobierno en El Hierro y Fuerteventura, parlamentario regional y senador por la isla, además de secretario general insular del PSOE en El Hierro.

Perteneciente al Cuerpo de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, desempeñó diversos cargos, entre ellos responsable del gabinete del Consejo Económico y Social de Canarias (CESCan), jefe del Gabinete Socioeconómico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Provincial del Fondo Nacional de Protección al Trabajo en Las Palmas, así como jefe del Gabinete Técnico del Gobierno Civil de Las Palmas.

Por otro lado, también fue secretario general técnico de la Consejería de Economía y Comercio, secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, director territorial de Turismo, consejero-auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias y miembro de la Junta Directiva del Instituto Canario de Estudios Económicos.

Asimismo, ejerció como secretario y vicedecano del Colegio de Economistas de Canarias y fue profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).