Fallece José Manuel Ochotorena, portero del CD Tenerife en los 90

RTVC / EFE
José Manuel Ochotorena, fue portero del CD Tenerife entre 1002 y 1994 y ha fallecido hoy a los 64 años de edad

El CD Tenerife ha comunicado este lunes el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, portero del conjunto blanquiazul entre 1992 y 1994, a los 64 años de edad. Como guardameta blanquiazul disputó 17 partidos oficiales: 12 de Primera División, tres de la Copa SM el Rey y dos de la Copa de la UEFA. Fue el portero titular en la recordada eliminatoria ante el Olympiacos FC.

José Manuel Ochotorena, portero del CD Tenerife entre 1992 y 1994. (ACAN).
importante papel en el CD Tenerife

Como guardameta del equipo isleño, el guipuzcoano disputó diecisiete partidos oficiales: doce de Primera División, tres de la Copa del Rey y dos de la Copa de la UEFA.

Ochotorena fue el portero titular en la recordada eliminatoria europea ante el Olympiacos griego (2-1 en Tenerife y 4-3 en Atenas), con Felipe Miñambres, actual presidente del club, como capitán del equipo.

J.M. Ochotorena forma en su partido de debut con el CD Tenerife, en el Estadio (25/10/1992), ante el CD Logroñés. (JUAN GARCÍA CRUZ/ACAN)
Homenaje

Los jugadores del Tenerife portarán crespones negros en su visita de este martes a la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Es la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Además, se guardará un minuto de silencio en su memoria en el encuentro que se disputará el próximo 8 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante el Athletic Club de Bilbao B. Es el correspondiente a la undécima jornada del grupo 1 de Primera Federación.

