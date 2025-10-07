«Su deceso deja un vacío importante en la dirección de la FIFLP y en el fútbol canario», dice el mensaje de la federación provincial de fútbol

El vicepresidente la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Vega Hernández, ha fallecido este martes a los 71 años de edad, causando «una gran conmoción al ente federativo y el panorama futbolístico canario», ha informado la FIFLP en sus redes sociales.

José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Imagen de la FIFLP.

Vega Hernández se desempeñó como directivo de la FIFLP desde los años 90, ejerciendo además como vicepresidente en una primera etapa en materia deportiva y, desde la entrada de José Juan Arencibia a la presidencia, en áreas de finanzas y asuntos económicos.

En este campo fue «uno de los pilares de la gestión administrativa y deportiva de la federación durante los últimos años», teniendo también «un papel clave» en importantes eventos federativos en representación del ente del fútbol de la provincia de Las Palmas, ya fuera en actos institucionales, premiaciones o reuniones de coordinación de fútbol base.

Desde la FIFLP han resaltado que José Vega participó «activamente» en iniciativas para alinear el desarrollo del fútbol base con los estándares nacionales y fue un referente en la promoción del fútbol en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Fundó la UD Jinámar

Durante su trayectoria, José Vega recibió numerosos reconocimientos por su labor en la FIFLP y su contribución al impulso del fútbol base, la formación de técnicos y la gestión federativa, siendo una figura próxima al colectivo de clubes, especialmente en Telde, municipio en el que fundó la UD Jinámar.

«Su deceso deja un vacío importante en la dirección de la FIFLP y en el fútbol canario, donde su profesionalidad y calidez humana eran ampliamente apreciadas», concluye el mensaje de la federación provincial de fútbol.