Los socorristas de la playa recuperaron el cadáver del hombre de 71 años este martes, el segundo fallecido en dos días en la costa teldense

El cuerpo sin vida de un hombre, de 71 años, se recuperó este martes en aguas próximas a las inmediaciones del puerto de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Encuentran un cadáver flotando en aguas próximas al puerto de Salinetas, en Telde. EP

Los hechos se han producido sobre las 14.49 horas, cuando se ha alertado de que que el cuerpo de una persona se encontraba flotando boca abajo en el mar, a pocos metros de la orilla, en el citado puerto. Seguidamente se han trasladado hasta el lugar socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio, que procedieron a su rescate y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

Sin embargo, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una vez se personó en el lugar, solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado, cuyo cadáver custodiaron los agentes de la Policía Nacional en Salinetas hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes; mientras que efectivos de la Policía Local colaboraron con el resto de recursos de emergencias desplegados.

Se trata del segundo fallecido en dos días en la costa teldense, después de que este lunes falleciera ahogado un hombre de 75 años a media mañana en aguas de la playa de Salinetas del municipio de Telde, en Gran Canaria, según también informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.