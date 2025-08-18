Fallece Juan Padrón, exdirigente del fútbol canario y nacional

Juan Padrón, además de 11 años como jugador del CD Tenerife, llegó a presidir la Federación Insular de Fútbol de Tenerife y fue vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)

Juan Padrón, fallece a los 89 años

El exvicepresidente de la Federación Española de Fútbol y que fuera presidente del organismo homólogo en Tenerife, Juan Padrón, ha fallecido este lunes a los 89 años, según ha informado el CD Tenerife, donde militó durante once temporadas.

El equipo blanquiazul ha informado en sus redes sociales que «el tinerfeñismo está de luto» tras el fallecimiento de Juan Padrón, que militó en sus filas desde 1954 hasta 1965, temporadas en las que disputó 226 partidos y marcó 27 goles.

Juan Padrón fue titular en el equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 1961 y era insignia de oro y brillantes de la entidad.

Destacados cargos en el fútbol canario y nacional

Fue también presidente de la Federación Insular de Fútbol de Tenerife y llegó a la vicepresidencia de la Federación Española de Fútbol de la mano de Ángel María Villar, cuando ambos presentaron una candidatura que les aupó al control federativo en 1984, según ha informado Radio Club Tenerife-Cadena Ser, emisora de la que fue presidente en la década de los 80 del pasado siglo.

Formó parte también de la Comisión de Finanzas de la UEFA y también fue parte esencial en la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA.

Como jugador del Tenerife tuvo la oportunidad de enfrentarse a figuras del fútbol mundial como Alfredo di Stéfano, Puskas y Gento y tras retirarse se incorporó como directivo a la Federación Tinerfeña de Fútbol, institución que presidió desde 1978.

Sus años como dirigente en el fútbol insular y provincial trajeron proyectos como la proliferación de campos de césped artificial en la isla, en el llamado «Fútbol en Verde» impulsado por el Cabildo de Tenerife, CajaCanarias y la Federación Tinerfeña que Padrón dirigía.

La RFEF expresa sus condolencias

La RFEF ha mostrado sus condolencias públicas tras conocer el fallecimiento de Juan Padrón Morales.

«La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padron Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la RFEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA», manifiesta el organismo que actualmente preside Rafael Louzán.

«Padrón nos ha dejado este lunes en su querida Tenerife a la edad de 89 años. Descanse en paz», concluye la RFEF.